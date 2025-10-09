Зеленский: Украина будет масштабировать применение дальнобойного оружия для принуждения России к миру. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1324-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Главное о сегодняшнем дне. Военные вопросы. Очень подробно обсудили с военным командованием применение нашего дальнобойного оружия - применение наших ракет, наших дронов. Некоторые вещи, касающиеся производства, поставки в армию, тренировки наших экипажей. Задача сейчас - быть значительно активнее во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против России. Чем более результативной Украина будет в дальнобойности, тем быстрее мы сможем достичь мира.
Украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее - мы постоянно для этого работаем и уже предоставили много различных возможностей именно для производства, необходимые финансы, всю необходимую поддержку. Надо так же ощутимо масштабировать применение. Есть четкие планы по этому поводу на ближайшие месяцы. Все должно быть реализовано.
Украинскую меткость уже видно, должно быть больше. Это абсолютно справедливо, что Украина наносит ответные удары, точечные удары. И, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь. Бесспорно, мира. Мы не ведем войну ради войны, как это делает Россия. И уже даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока что.
Мы вместе с партнерами создаем условия для принуждения России к миру. И это будет. Мы поддерживаем все глобальные дипломатические усилия ради мира на Ближнем Востоке и очень рассчитываем, что справедливое давление на Россию приведет к миру и для Украины, и для всего нашего региона. Важно, чтобы лидерство Соединенных Штатов Америки работало и в дальнейшем".
ПОЗА МЕЖАМИ ГАНЬБИ! Героїв БУЗКОВОГО ПАРКУ оголосили "ДЕЗЕРТИРАМИ"!
Це справжнє знущання, це не вкладається в голові! На 16 бійців героїв боїв в Херсоні 1 березня 2022 у Бузковому парку і Лицею подали заяву в ДБР як на "дезертирів", які "самовільно залишили частину". І за цією заявою відкрито КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ!
Вже на сам момент подання цього наклепу - один з бійців загинув в тому самому бою, другий був закатований тут, в Херсоні, в окупації, третій пізніше пішов воювати і теж загинув. Ще двоє воюють зараз в ЗСУ... і так далі.
Мало того, що три роки керівництво відмовлялося ВИЗНАТИ наших героїв - військовими учасниками бойових дій, мало того, що поранені у Бузковому парку лікувалися за свій кошт і не отримали НІЯКОЇ допомоги від держави, їх ще й оголосили "ЗЛОЧИНЦЯМИ"!
Про яку повагу, про яку вдячність нашим захисникам може йти мова, коли відбувається таке паскудство!?
Погомій Оксана, депутатка міської ради Херсона, Європейська Солідарність