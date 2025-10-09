РУС
1 041 19

Зеленский: Украина будет масштабировать применение дальнобойного оружия для принуждения России к миру. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1324-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Главное о сегодняшнем дне. Военные вопросы. Очень подробно обсудили с военным командованием применение нашего дальнобойного оружия - применение наших ракет, наших дронов. Некоторые вещи, касающиеся производства, поставки в армию, тренировки наших экипажей. Задача сейчас - быть значительно активнее во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против России. Чем более результативной Украина будет в дальнобойности, тем быстрее мы сможем достичь мира.

Украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее - мы постоянно для этого работаем и уже предоставили много различных возможностей именно для производства, необходимые финансы, всю необходимую поддержку. Надо так же ощутимо масштабировать применение. Есть четкие планы по этому поводу на ближайшие месяцы. Все должно быть реализовано.

Также читайте: Россия ощущает последствия дальнобойных санкций - дефицит горючего достиг 20%, - Зеленский

Украинскую меткость уже видно, должно быть больше. Это абсолютно справедливо, что Украина наносит ответные удары, точечные удары. И, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь. Бесспорно, мира. Мы не ведем войну ради войны, как это делает Россия. И уже даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока что.

Мы вместе с партнерами создаем условия для принуждения России к миру. И это будет. Мы поддерживаем все глобальные дипломатические усилия ради мира на Ближнем Востоке и очень рассчитываем, что справедливое давление на Россию приведет к миру и для Украины, и для всего нашего региона. Важно, чтобы лидерство Соединенных Штатов Америки работало и в дальнейшем".

Зеленский Владимир (22185) война в Украине (6458)
Топ комментарии
+4
09.10.2025 20:02 Ответить
+4
буде масштабувати цей нескінченний пізд%ж
09.10.2025 20:19 Ответить
+4
Символ року - зелений віслюк, що летить на рожевому фламінго.
09.10.2025 20:29 Ответить
https://youtu.be/Eqb_9m59WV8?si=aghQkEV1OAULBi2Q
Орест Лютий - Пісенька слуги народу (репетиція). Акапелло.
09.10.2025 19:57 Ответить
бла бла бла бла бла бла ...(с)Зеленський
09.10.2025 19:59 Ответить
Зебіл не працює над створенням хімічної чи ядерної зброї, і, відповідно, має піти у відставку. 3 роки повномасштабної війни витрачено на будь-що, окрім стратегічних засобів стримування русні.
09.10.2025 20:00 Ответить
як це, на будь що?
на дуже конкретне!
на суцільну брехню та тотальне мародерство!
09.10.2025 20:03 Ответить
Де проходить це "масштабування"? Де ракетні удари по москві, по кремлю, по "дарагім масквічам" ?
показать весь комментарий
09.10.2025 20:01 Ответить
09.10.2025 20:02 Ответить
Тільки звиздіти читаючи суфлер і можеш, клоун!

09.10.2025 20:03 Ответить
Увага! У мене немає слів після прочитаного нижче. Це вже яке чергове дно пробите..? Ви зовсім ухуїли, тварі зелені:
ПОЗА МЕЖАМИ ГАНЬБИ! Героїв БУЗКОВОГО ПАРКУ оголосили "ДЕЗЕРТИРАМИ"!

Це справжнє знущання, це не вкладається в голові! На 16 бійців героїв боїв в Херсоні 1 березня 2022 у Бузковому парку і Лицею подали заяву в ДБР як на "дезертирів", які "самовільно залишили частину". І за цією заявою відкрито КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ!

Вже на сам момент подання цього наклепу - один з бійців загинув в тому самому бою, другий був закатований тут, в Херсоні, в окупації, третій пізніше пішов воювати і теж загинув. Ще двоє воюють зараз в ЗСУ... і так далі.

Мало того, що три роки керівництво відмовлялося ВИЗНАТИ наших героїв - військовими учасниками бойових дій, мало того, що поранені у Бузковому парку лікувалися за свій кошт і не отримали НІЯКОЇ допомоги від держави, їх ще й оголосили "ЗЛОЧИНЦЯМИ"!

Про яку повагу, про яку вдячність нашим захисникам може йти мова, коли відбувається таке паскудство!?

Погомій Оксана, депутатка міської ради Херсона, Європейська Солідарність
09.10.2025 20:03 Ответить
....в черговий раз пукнув в калюжу....
09.10.2025 20:06 Ответить
Маштабуй по москві, а не по криму. На крим ***** насрать.
09.10.2025 20:06 Ответить
буде масштабувати цей нескінченний пізд%ж
09.10.2025 20:19 Ответить
Менше б ти триндів, а більше робив. Рашисти розносять Україну і розказують що то не вони. А українська влада постійно погрожує рознести Сосію і приймає на себе купу критики впринципі нізащо
09.10.2025 20:20 Ответить
Символ року - зелений віслюк, що летить на рожевому фламінго.
09.10.2025 20:29 Ответить
Тут є варіанти- зелений віслюк у якого звисає рожева "фламінга"...
09.10.2025 20:50 Ответить
Бла-бла-бла.
09.10.2025 20:41 Ответить
Главное это масштабировать удары по кацапской наволочи а не слова....
09.10.2025 20:45 Ответить
На мило мудака обкуреного!
09.10.2025 20:51 Ответить
Єдине що зе вміє-нові слова вигадувати
09.10.2025 21:17 Ответить
 
 