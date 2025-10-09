УКР
Зеленський: Україна масштабуватиме застосування далекобійної зброї для примусу Росії до миру. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1324-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента інформує Цензор.НЕТ.

"Головне про сьогодні. Військові питання. Дуже детально обговорили з військовим командуванням застосування нашої далекобійної зброї – застосування наших ракет, наших дронів. Деякі речі, що стосуються виробництва, постачання в армію, тренування наших екіпажів. Завдання зараз – бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше ми зможемо досягти миру.

Українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше – ми постійно для цього працюємо і вже надали багато різних можливостей саме для виробництва, необхідні фінанси, всю необхідну підтримку. Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано.

Також читайте: Росія відчуває наслідки далекобійних санкцій — дефіцит пального сягнув 20%, - Зеленський

Українську влучність уже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь, точкових ударів. І, на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що.

Ми разом із партнерами створюємо умови для примусу Росії до миру. І це буде. Ми підтримуємо всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході й дуже розраховуємо, що справедливий тиск на Росію призведе до миру і для України, і для всього нашого регіону. Важливо, щоб лідерство Сполучених Штатів Америки працювало й надалі"

Зеленський Володимир війна в Україні
+4
буде масштабувати цей нескінченний пізд%ж
09.10.2025 20:19 Відповісти
+3
Де проходить це "масштабування"? Де ракетні удари по москві, по кремлю, по "дарагім масквічам" ?
09.10.2025 20:01 Відповісти
+2
бла бла бла бла бла бла ...(с)Зеленський
09.10.2025 19:59 Відповісти
https://youtu.be/Eqb_9m59WV8?si=aghQkEV1OAULBi2Q
Орест Лютий - Пісенька слуги народу (репетиція). Акапелло.
09.10.2025 19:57 Відповісти
бла бла бла бла бла бла ...(с)Зеленський
09.10.2025 19:59 Відповісти
Зебіл не працює над створенням хімічної чи ядерної зброї, і, відповідно, має піти у відставку. 3 роки повномасштабної війни витрачено на будь-що, окрім стратегічних засобів стримування русні.
09.10.2025 20:00 Відповісти
як це, на будь що?
на дуже конкретне!
на суцільну брехню та тотальне мародерство!
09.10.2025 20:03 Відповісти
Де проходить це "масштабування"? Де ракетні удари по москві, по кремлю, по "дарагім масквічам" ?
09.10.2025 20:01 Відповісти
09.10.2025 20:02 Відповісти
Тільки звиздіти читаючи суфлер і можеш, клоун!

09.10.2025 20:03 Відповісти
Увага! У мене немає слів після прочитаного нижче. Це вже яке чергове дно пробите..? Ви зовсім ухуїли, тварі зелені:
ПОЗА МЕЖАМИ ГАНЬБИ! Героїв БУЗКОВОГО ПАРКУ оголосили "ДЕЗЕРТИРАМИ"!

Це справжнє знущання, це не вкладається в голові! На 16 бійців героїв боїв в Херсоні 1 березня 2022 у Бузковому парку і Лицею подали заяву в ДБР як на "дезертирів", які "самовільно залишили частину". І за цією заявою відкрито КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ!

Вже на сам момент подання цього наклепу - один з бійців загинув в тому самому бою, другий був закатований тут, в Херсоні, в окупації, третій пізніше пішов воювати і теж загинув. Ще двоє воюють зараз в ЗСУ... і так далі.

Мало того, що три роки керівництво відмовлялося ВИЗНАТИ наших героїв - військовими учасниками бойових дій, мало того, що поранені у Бузковому парку лікувалися за свій кошт і не отримали НІЯКОЇ допомоги від держави, їх ще й оголосили "ЗЛОЧИНЦЯМИ"!

Про яку повагу, про яку вдячність нашим захисникам може йти мова, коли відбувається таке паскудство!?

Погомій Оксана, депутатка міської ради Херсона, Європейська Солідарність
09.10.2025 20:03 Відповісти
....в черговий раз пукнув в калюжу....
09.10.2025 20:06 Відповісти
Маштабуй по москві, а не по криму. На крим ***** насрать.
09.10.2025 20:06 Відповісти
буде масштабувати цей нескінченний пізд%ж
09.10.2025 20:19 Відповісти
Менше б ти триндів, а більше робив. Рашисти розносять Україну і розказують що то не вони. А українська влада постійно погрожує рознести Сосію і приймає на себе купу критики впринципі нізащо
09.10.2025 20:20 Відповісти
Символ року - зелений віслюк, що летить на рожевому фламінго.
09.10.2025 20:29 Відповісти
Тут є варіанти- зелений віслюк у якого звисає рожева "фламінга"...
09.10.2025 20:50 Відповісти
Бла-бла-бла.
09.10.2025 20:41 Відповісти
Главное это масштабировать удары по кацапской наволочи а не слова....
09.10.2025 20:45 Відповісти
На мило мудака обкуреного!
09.10.2025 20:51 Відповісти
 
 