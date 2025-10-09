Зеленський: Україна масштабуватиме застосування далекобійної зброї для примусу Росії до миру. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1324-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента інформує Цензор.НЕТ.

"Головне про сьогодні. Військові питання. Дуже детально обговорили з військовим командуванням застосування нашої далекобійної зброї – застосування наших ракет, наших дронів. Деякі речі, що стосуються виробництва, постачання в армію, тренування наших екіпажів. Завдання зараз – бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше ми зможемо досягти миру.

Українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше – ми постійно для цього працюємо і вже надали багато різних можливостей саме для виробництва, необхідні фінанси, всю необхідну підтримку. Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано.

Також читайте: Росія відчуває наслідки далекобійних санкцій — дефіцит пального сягнув 20%, - Зеленський

Українську влучність уже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь, точкових ударів. І, на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що.

Ми разом із партнерами створюємо умови для примусу Росії до миру. І це буде. Ми підтримуємо всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході й дуже розраховуємо, що справедливий тиск на Росію призведе до миру і для України, і для всього нашого регіону. Важливо, щоб лідерство Сполучених Штатів Америки працювало й надалі"

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ