Дождь и туман не помогли оккупантам - 28-я ОМБр "сделала погоду" армии РФ под Константиновкой. ВИДЕО
Российские штурмовики тщетно пытались продвинуться на Константиновском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты хотели перехитрить Силы обороны и осуществить маневр в дождливую и туманную погоду, чтобы быть незаметными для украинской разведки.
Дронари 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ их обнаружили и ликвидировали.
"Кто-то прячется в посадке, кто-то в блиндаже, кто-то в собственных иллюзиях - что успеет убежать", - говорится в сообщении.
А "сделали взрывную погоду" оккупантам пилоты ББпС "Спалах", подразделения "Kurt&Company", а также R.V. 3-го МБ и 1 МБ", - отметили в 28-й ОМБр.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
****** з герасімовим, де плащі??