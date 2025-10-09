РУС
882 2

Дождь и туман не помогли оккупантам - 28-я ОМБр "сделала погоду" армии РФ под Константиновкой. ВИДЕО

Российские штурмовики тщетно пытались продвинуться на Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты хотели перехитрить Силы обороны и осуществить маневр в дождливую и туманную погоду, чтобы быть незаметными для украинской разведки.

Дронари 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ их обнаружили и ликвидировали.

"Кто-то прячется в посадке, кто-то в блиндаже, кто-то в собственных иллюзиях - что успеет убежать", - говорится в сообщении.

А "сделали взрывную погоду" оккупантам пилоты ББпС "Спалах", подразделения "Kurt&Company", а также R.V. 3-го МБ и 1 МБ", - отметили в 28-й ОМБр.

армия РФ (20841) уничтожение (8116) 28 отдельная механизированная бригада (196)
Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.
показать весь комментарий
09.10.2025 21:13 Ответить
«Невидимі плащі» від ******, добре допомагають Захисникам України, орків до пригожина відправляти!!
****** з герасімовим, де плащі??
показать весь комментарий
09.10.2025 21:16 Ответить
 
 