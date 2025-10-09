Дощ і туман не допомогли окупантам - 28 ОМБр "зробила погоду" армії РФ під Костянтинівкою. ВIДЕО
Російські штурмовики марно намагалися просунутися на Костянтинівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти хотіли перехитрити Сили оборони й здійснити маневр у дощову й туманну погоду - аби бути непомітними для української розвідки.
Дронарі 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ їх виявили та ліквідували.
"Хтось ховається в посадці, хтось у бліндажі, хтось у власних ілюзіях - що встигне втекти", - йдеться у повідомленні.
А "зробили вибухову погоду" окупантам пілоти ББпС "Спалах", підрозділу "Kurt&Company", а також R.V. 3-го МБ і 1 МБ", - зазначили у 28 ОМБр.
