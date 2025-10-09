УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8675 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
1 475 2

Дощ і туман не допомогли окупантам - 28 ОМБр "зробила погоду" армії РФ під Костянтинівкою. ВIДЕО

Російські штурмовики марно намагалися просунутися на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти хотіли перехитрити Сили оборони й здійснити маневр у дощову й туманну погоду - аби бути непомітними для української розвідки.

Дронарі 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ їх виявили та ліквідували. 

"Хтось ховається в посадці, хтось у бліндажі, хтось у власних ілюзіях - що встигне втекти", - йдеться у повідомленні. 

А  "зробили вибухову погоду" окупантам пілоти ББпС "Спалах", підрозділу "Kurt&Company", а також R.V. 3-го МБ і 1 МБ", - зазначили у 28 ОМБр.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кричав "слава росії", а згодом здався: окупант сам вийшов до бійців ЗСУ. ВIДЕО

армія рф (18999) знищення (8436) 28 окрема механізована бригада (197)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.
показати весь коментар
09.10.2025 21:13 Відповісти
«Невидимі плащі» від ******, добре допомагають Захисникам України, орків до пригожина відправляти!!
****** з герасімовим, де плащі??
показати весь коментар
09.10.2025 21:16 Відповісти
 
 