Дощ і туман не допомогли окупантам - 28 ОМБр "зробила погоду" армії РФ під Костянтинівкою. ВIДЕО

Російські штурмовики марно намагалися просунутися на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти хотіли перехитрити Сили оборони й здійснити маневр у дощову й туманну погоду - аби бути непомітними для української розвідки.

Дронарі 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ їх виявили та ліквідували.

"Хтось ховається в посадці, хтось у бліндажі, хтось у власних ілюзіях - що встигне втекти", - йдеться у повідомленні.

А "зробили вибухову погоду" окупантам пілоти ББпС "Спалах", підрозділу "Kurt&Company", а також R.V. 3-го МБ і 1 МБ", - зазначили у 28 ОМБр.

