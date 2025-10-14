Дроны "Сапсана" уничтожили "Буханку", квадроцикл и вражеские антенны на Купянском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов "Сапсана" Княжеского батальона 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого нанесли удар по технике противника на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские беспилотники уничтожили автомобиль УАЗ "Буханка" во дворе, который использовался оккупантами, квадроцикл на дороге, а также четыре антенны, которые были тщательно замаскированы в лесу.
Видео с результатами боевой работы обнародовано в телеграм-канале подразделения.
