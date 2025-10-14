Дрони "Сапсана" знищили "Буханку", квадроцикл і ворожі антени на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів "Сапсана" Князівського батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого завдали удару по техніці противника на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські безпілотники знищили автівку УАЗ "Буханка" у дворі, що використовувався окупантами, квадроцикл на дорозі, а також чотири антени, які були ретельно замасковані в лісі.

Відео з результатами бойової роботи оприлюднено в телеграм-каналі підрозділу.

