Вражеские "дроны-ждуны" были уничтожены еще до взлета: работа 5-й ОШБр. ВИДЕО

Операторы дронов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады обнародовали видео уничтожения вражеских беспилотников на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны обнаружили пять "дронов-ждунов" и точными сбросами уничтожили их еще до взлета в воздух.

Видео боевой работы пилоты опубликовали в соцсетях.

Вищий пілотаж..
