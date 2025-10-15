Ворожі "дрони-ждуни" були знищені ще до зльоту: робота 5-ї ОШБр. ВIДЕО
Оператори дронів 5-ї окремої штурмової Київської бригади оприлюднили відео знищення ворожих безпілотників на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони виявили п'ять "дронів-ждунів" та влучними скидами знищили їх ще до зльоту в повітря.
Відео бойової роботи пілоти опублікували у соцмережах.
Дивіться також: Бійці 60-ї ОМБр знищили 14 окупантів, 5 бліндажів та приховані ворожі дрони. ВIДЕО
