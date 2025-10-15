УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5361 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
1 070 1

Ворожі "дрони-ждуни" були знищені ще до зльоту: робота 5-ї ОШБр. ВIДЕО

Оператори дронів 5-ї окремої штурмової Київської бригади оприлюднили відео знищення ворожих безпілотників на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони виявили п'ять "дронів-ждунів" та влучними скидами знищили їх ще до зльоту в повітря.

Відео бойової роботи пілоти опублікували у соцмережах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також: Бійці 60-ї ОМБр знищили 14 окупантів, 5 бліндажів та приховані ворожі дрони. ВIДЕО

знищення (8487) ЗСУ (8018) дрони (6050) 5 ОШБр (149)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вищий пілотаж..
показати весь коментар
15.10.2025 23:20 Відповісти
 
 