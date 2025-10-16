РУС
Уничтожение российской пехоты дронами 414-й бригады СБС. ВИДЕО

Пилоты 414-й бригады СБС показали кадры уничтожения дронами российских штурмовиков.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения Wormbusters, информирует Цензор.НЕТ.

