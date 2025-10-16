Знищення російської піхоти дронами 414-ї бригади СБС. ВIДЕО
Пілоти 414-ї бригади СБС показали кадри знищення дронами російських штурмовиків
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу Wormbusters, інформує Цензор.НЕТ.
