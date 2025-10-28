РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9405 посетителей онлайн
Новости Видео Центр рекрутинга
493 12

Рекрутинговый пункт Сухопутных войск открыли в Тернополе: помогают выбрать должность и подразделение. ВИДЕО

В Украине набирает обороты рекрутинг в ряды Сил обороны. Было принято решение об открытии региональных представительств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на сегодня такие офисы работают во Львове, Одессе, Харькове, Днепре и Сумах. А теперь - еще и в Тернополе.

На центральном железнодорожном вокзале Тернополя начало работу представительство 1-го центра рекрутинга, в котором каждый желающий сможет получить полный спектр услуг от рекрутеров Сухопутных войск.

Читайте: 2-й Корпус НГУ "Хартія" формирует батальон беспилотных систем "Лава"

Как работает Центр рекрутинга?

"Максимально комфортные условия приобщения к Сухопутным войскам, профессиональные рекрутеры, которые прилагают все усилия, чтобы помочь рекруту, большой перечень должностей и подразделений, а также сопровождение на всем пути рекрутинга - это те преимущества, которые помогают 1-му центру завоевывать доверие людей", - рассказал офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск Илья Абель.

По словам рекрутеров, главным их преимуществом является полная свобода выбора и максимальный контроль со стороны рекрутов над процессом мобилизации или подписания контракта, в том числе, и по проекту "Контракт 18-24".

"После нашей консультации кандидат определяется, на какую должность хочет попасть, рассказывает о своем образовании и ожиданиях от службы. Мы подбираем воинскую часть, он согласовывает ее, проходит психологические тесты и военно-врачебную комиссию. Далее мы оформляем личное дело - и кандидат отправляется на БЗВП", - отметил рекрутер стационарного пункта Дмитрий Андрейчик.

Читайте: К программе "Контракт 18-24" для операторов беспилотных систем привлечена 48 отдельная инженерная бригада

1-й центр рекрутинга обеспечивает профессиональными кадрами все приоритетные подразделения Сухопутных войск ВСУ, в том числе, и по проекту "Контракт 18-24".

"Здесь мы помогаем с выбором должности и подразделения, прохождением ВВК и психологического отбора, а также предоставляем профессиональные консультации по поступлению на военную службу. В случае выявленного желания - сопровождаем человека на всех этапах вступления в ряды Сухопутных войск", - говорит офицер 1 центра рекрутинга Алла Пунько.

В 1-м центре рекрутинга также сообщили, что останавливаться не планируют, поэтому в ближайшее время можно ожидать открытия новых представительств в регионах Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Тернополь (789) рекрутинг (153) Тернопольская область (772) Тернопольский район (29) Сухопутные войска ВСУ (58)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Все що є, це тільки контракт 18-24, тім кому 25+ тільки рабство за 20000 грн., навіть мінімальну зарплату планують підняти до 30000 грн., а грошове забезпечення для військових планують залишити на 30 відсотків меншим.
показать весь комментарий
28.10.2025 12:01 Ответить
+2
а охорону надають для безпечної доставки з адреси до пункту,щоб конкуренти не забусярили перед дверима офіса.....
показать весь комментарий
28.10.2025 12:03 Ответить
+1
Чого на початку війни не можна було таке зробити?
показать весь комментарий
28.10.2025 12:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чого на початку війни не можна було таке зробити?
показать весь комментарий
28.10.2025 12:00 Ответить
Все що є, це тільки контракт 18-24, тім кому 25+ тільки рабство за 20000 грн., навіть мінімальну зарплату планують підняти до 30000 грн., а грошове забезпечення для військових планують залишити на 30 відсотків меншим.
показать весь комментарий
28.10.2025 12:01 Ответить
Мінімальна ЗП в Україні зараз - https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/ 8000 грн.
Про які 30 тисяч мова йде? Можна пруф на "гЄнія економіки", який це пропонує?
показать весь комментарий
28.10.2025 12:20 Ответить
"Сейчас мы имеем минималку - 20 тысяч гривен. Понимаем, что ее нужно повысить как минимум до 30 тысяч..." ... член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко
показать весь комментарий
28.10.2025 12:35 Ответить
Та пруф можна?
показать весь комментарий
28.10.2025 12:39 Ответить
а охорону надають для безпечної доставки з адреси до пункту,щоб конкуренти не забусярили перед дверима офіса.....
показать весь комментарий
28.10.2025 12:03 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2025 12:14 Ответить
Та були недавно новини з Тернополя про потужний "рекрутинг".
показать весь комментарий
28.10.2025 12:04 Ответить
То скільки вже підписантів того "Контракту 18-24", хоч 500 нарешті набралося?
"Мені хотілося б, щоб цифра була більша. Тому що це до 500 чоловік. Хоча заявок було надзвичайно багато" - заступник керівника ОП Павло Паліса /квітень 2025/
показать весь комментарий
28.10.2025 12:09 Ответить
а кудой подівалися "рекрутингові потужні", невже посадили????
показать весь комментарий
28.10.2025 12:47 Ответить
Батарейки сіли
показать весь комментарий
28.10.2025 13:03 Ответить
 
 