Рекрутинговый пункт Сухопутных войск открыли в Тернополе: помогают выбрать должность и подразделение. ВИДЕО
В Украине набирает обороты рекрутинг в ряды Сил обороны. Было принято решение об открытии региональных представительств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, на сегодня такие офисы работают во Львове, Одессе, Харькове, Днепре и Сумах. А теперь - еще и в Тернополе.
На центральном железнодорожном вокзале Тернополя начало работу представительство 1-го центра рекрутинга, в котором каждый желающий сможет получить полный спектр услуг от рекрутеров Сухопутных войск.
Как работает Центр рекрутинга?
"Максимально комфортные условия приобщения к Сухопутным войскам, профессиональные рекрутеры, которые прилагают все усилия, чтобы помочь рекруту, большой перечень должностей и подразделений, а также сопровождение на всем пути рекрутинга - это те преимущества, которые помогают 1-му центру завоевывать доверие людей", - рассказал офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск Илья Абель.
По словам рекрутеров, главным их преимуществом является полная свобода выбора и максимальный контроль со стороны рекрутов над процессом мобилизации или подписания контракта, в том числе, и по проекту "Контракт 18-24".
"После нашей консультации кандидат определяется, на какую должность хочет попасть, рассказывает о своем образовании и ожиданиях от службы. Мы подбираем воинскую часть, он согласовывает ее, проходит психологические тесты и военно-врачебную комиссию. Далее мы оформляем личное дело - и кандидат отправляется на БЗВП", - отметил рекрутер стационарного пункта Дмитрий Андрейчик.
1-й центр рекрутинга обеспечивает профессиональными кадрами все приоритетные подразделения Сухопутных войск ВСУ, в том числе, и по проекту "Контракт 18-24".
"Здесь мы помогаем с выбором должности и подразделения, прохождением ВВК и психологического отбора, а также предоставляем профессиональные консультации по поступлению на военную службу. В случае выявленного желания - сопровождаем человека на всех этапах вступления в ряды Сухопутных войск", - говорит офицер 1 центра рекрутинга Алла Пунько.
В 1-м центре рекрутинга также сообщили, что останавливаться не планируют, поэтому в ближайшее время можно ожидать открытия новых представительств в регионах Украины.
