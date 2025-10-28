Рекрутинговий пункт Сухопутних військ відкрили у Тернополі: допомагають обрати посаду та підрозділ. ВIДЕО

В Україні набирає обертів рекрутинг до лав Сил оборони. Було ухвалено рішення про відкриття регіональних представництв.

Так, на сьогодні такі офіси працюють у Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі та Сумах. А тепер - ще й у Тернополі.

На центральному залізничному вокзалі Тернополя запрацювало представництво 1 центру рекрутингу, у якому кожен охочий зможе отримати повний спектр послуг від рекрутерів Сухопутних військ.

Як працює Центр рекрутингу?

"Максимально комфортні умови долучення до Сухопутних військ, професійні рекрутери, які докладають усіх зусиль, щоб допомогти рекруту, великий перелік посад і підрозділів, а також супровід на всьому шляху рекрутингу - це ті переваги, які допомагають 1 центру завойовувати довіру людей", - розповів офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ Ілля Абель.

За словами рекрутерів, головною їхньою перевагою є повна свобода вибору та максимальний контроль з боку рекрутів над процесом мобілізації чи підписання контракту, зокрема й за проєктом "Контракт 18-24".

"Після нашої консультації кандидат визначається, на яку посаду хоче потрапити, розповідає про свою освіту та очікування від служби. Ми підбираємо військову частину, він погоджує її, проходить психологічні тести та військово-лікарську комісію. Далі ми оформлюємо особову справу - і кандидат вирушає на БЗВП", - зазначив рекрутер стаціонарного пункту Дмитро Андрейчик.

1 центр рекрутингу забезпечує професійними кадрами всі пріоритетні підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, зокрема й за проєктом "Контракт 18–24".

"Тут ми допомагаємо з вибором посади та підрозділу, проходженням ВЛК і психологічного відбору, а також надаємо професійні консультації щодо вступу на військову службу. У разі виявленого бажання - супроводжуємо людину на всіх етапах долучення до лав Сухопутних військ", - каже офіцерка 1 центру рекрутингу Алла Пунько.

У 1 центрі рекрутингу також повідомили, що зупинятися не планують, тому найближчим часом можна очікувати відкриття нових представництв у регіонах України.

