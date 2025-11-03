577 1
Сгорел на дверях автомобиля: украинские военные сожгли вражескую технику вместе с оккупантами. ВИДЕО
Российская боевая машина подорвалась на заминированной украинскими бойцами дороге и загорелась вместе с оккупантами внутри.
Видео обнародовали украинские паблики.
На одном из кадров - мертвый захватчик, охваченный огнем, повис на дверях, сообщает Цензор.НЕТ. Оккупанты комментируют: "Вот там пацанчик! Может его вытащить?"
В свою очередь украинские защитники иронично комментируют: "Креативный способ разминирования противотанковых мин группой российских солдат".
Дякую Богу, що я не москаль
