Згорів на дверях автівки: українські військові спалили ворожу техніку разом з окупантами. ВIДЕО

Російська бойова машина підірвалася на замінованій українськими бійцями дорозі та загорілася разом з окупантами всередині.

Відео оприлюднили українські пабліки.

На одному з кадрів - мертвий загарбник, оповитий вогнем, повис на дверях, повідомляє Цензор.НЕТ. Окупанти коментують:"Ось там пацанчик! Може його витягнути"?

Своєю чергою українські оборонці іронічно коментують:"Креативний спосіб розмінування протитанкових мін групою російських солдатів".

