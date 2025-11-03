1 477 5
Згорів на дверях автівки: українські військові спалили ворожу техніку разом з окупантами. ВIДЕО
Російська бойова машина підірвалася на замінованій українськими бійцями дорозі та загорілася разом з окупантами всередині.
Відео оприлюднили українські пабліки.
На одному з кадрів - мертвий загарбник, оповитий вогнем, повис на дверях, повідомляє Цензор.НЕТ. Окупанти коментують:"Ось там пацанчик! Може його витягнути"?
Своєю чергою українські оборонці іронічно коментують:"Креативний спосіб розмінування протитанкових мін групою російських солдатів".
Дякую Богу, що я не москаль
Alessandro Moretti
Bel Amor #601081
Євген Зайцев
Николай Водяной #461390
