475 4
Спрятаться в кустах не получилось: дроны "Птахів Мадяра" сожгли оккупанта. ВИДЕО
Бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали российского оккупанта, который пытался спрятаться от украинских защитников в кустах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов заметили захватчика и направили на него ударные беспилотники.
После попадания от оккупанта осталась только амуниция, да и та разлетелась в разные стороны. Сам оккупант - сгорел.
Также ранее сообщалось, что оккупант прятался среди металлолома, а дрон "Птахів Мадяра" разорвал его на части.
Чи воно само так якось сталося, що там у кацапів по "пташкам" повна перевага?