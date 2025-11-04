РУС
Спрятаться в кустах не получилось: дроны "Птахів Мадяра" сожгли оккупанта. ВИДЕО

Бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали российского оккупанта, который пытался спрятаться от украинских защитников в кустах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов заметили захватчика и направили на него ударные беспилотники.

После попадания от оккупанта осталась только амуниция, да и та разлетелась в разные стороны. Сам оккупант - сгорел.

Также ранее сообщалось, что оккупант прятался среди металлолома, а дрон "Птахів Мадяра" разорвал его на части.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов 36-й бригады поджарили 6 оккупантов в здании. ВИДЕО

армия РФ (21160) уничтожение (8347) дроны (5331) Силы беспилотных систем (280) 414 Птахи Мадяра (91)
Схававсі,***** свинособачий..
04.11.2025 23:02 Ответить
Прикинувся сміттям?
04.11.2025 23:14 Ответить
А до Покровська у Мадяра руки не доходять?
Чи воно само так якось сталося, що там у кацапів по "пташкам" повна перевага?
04.11.2025 23:17 Ответить
У Покровську, на отого герхарда чекають, СРАТЬєха!!!
04.11.2025 23:43 Ответить
 
 