Спрятаться в кустах не получилось: дроны "Птахів Мадяра" сожгли оккупанта. ВИДЕО

Бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали российского оккупанта, который пытался спрятаться от украинских защитников в кустах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов заметили захватчика и направили на него ударные беспилотники.

После попадания от оккупанта осталась только амуниция, да и та разлетелась в разные стороны. Сам оккупант - сгорел.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Также ранее сообщалось, что оккупант прятался среди металлолома, а дрон "Птахів Мадяра" разорвал его на части.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов 36-й бригады поджарили 6 оккупантов в здании. ВИДЕО