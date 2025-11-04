Сховатися в кущах не вийшло: дрони "Птахів Мадяра" спалили окупанта. ВIДЕО

Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували російського окупанта, який намагався сховатися від українських захисників у кущах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів помітили загарбника та спрямували на нього ударні безпілотники.

Після влучання від окупанта залишилася лише амуніція, та й та розлетілася у різні боки. Сам окупант - згорів.

Також раніше повідомлялося, що окупант ховався серед металобрухту, а дрон "Птахів Мадяра" розірвав його на частини.

