Сховатися в кущах не вийшло: дрони "Птахів Мадяра" спалили окупанта. ВIДЕО
Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували російського окупанта, який намагався сховатися від українських захисників у кущах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів помітили загарбника та спрямували на нього ударні безпілотники.
Після влучання від окупанта залишилася лише амуніція, та й та розлетілася у різні боки. Сам окупант - згорів.
Також раніше повідомлялося, що окупант ховався серед металобрухту, а дрон "Птахів Мадяра" розірвав його на частини.
Чи воно само так якось сталося, що там у кацапів по "пташкам" повна перевага?