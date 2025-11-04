УКР
Сховатися в кущах не вийшло: дрони "Птахів Мадяра" спалили окупанта. ВIДЕО

Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували російського окупанта, який намагався сховатися від українських захисників у кущах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів помітили загарбника та спрямували на нього ударні безпілотники.

Після влучання від окупанта залишилася лише амуніція, та й та розлетілася у різні боки. Сам окупант - згорів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також раніше повідомлялося, що окупант ховався серед металобрухту, а дрон "Птахів Мадяра" розірвав його на частини.

Оператори дронів 36-ї бригади підсмажили 6 окупантів у будівлі.

армія рф (19321) знищення (8671) дрони (6293) Сили безпілотних систем (286) 414 Птахи Мадяра (92)
Схававсі,***** свинособачий..
04.11.2025 23:02 Відповісти
Прикинувся сміттям?
04.11.2025 23:14 Відповісти
А до Покровська у Мадяра руки не доходять?
Чи воно само так якось сталося, що там у кацапів по "пташкам" повна перевага?
04.11.2025 23:17 Відповісти
У Покровську, на отого герхарда чекають, СРАТЬєха!!!
04.11.2025 23:43 Відповісти
 
 