Оператори дронів 36-ї бригади підсмажили 6 окупантів у будівлі. ВIДЕО

Бійці 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, підрозділу "Кур’єри апостола Петра", ліквідували окупантів в укритті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів виявили місце дислокації російських військових та уразили сховище, де перебували 6 окупантів.

Також бійці ударним дроном знищили ворожу автівку, приховану у будівлі.

Відео своєї роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

Також повідомлялося, що оператори зенітних дронів із 36-ї ОБрМП імені контрадмірала Михайла Білинського знищили 12 ворожих безпілотників різного типу.

