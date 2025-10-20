УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10698 відвідувачів онлайн
Новини Відео ППО України
621 0

Мінус 12 ворожих БПЛА: бойова робота операторів зенітних дронів із 36-ї бригади морської піхоти. ВIДЕО

Оператори зенітних дронів із 36-ї ОБрМП імені контрадмірала Михайла Білинського знищили 12 ворожих безпілотників різного типу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойовох роботи українських воїнів опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Перший дзвінок був мамі, але виявилось, що її вже нема" - Дмитро Турківський, 36 бригада. ВIДЕО

Автор: 

ППО (3648) знищення (8527) 36 окрема бригада морської піхоти (216) дрони (6094)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 