Мінус 12 ворожих БПЛА: бойова робота операторів зенітних дронів із 36-ї бригади морської піхоти. ВIДЕО
Оператори зенітних дронів із 36-ї ОБрМП імені контрадмірала Михайла Білинського знищили 12 ворожих безпілотників різного типу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойовох роботи українських воїнів опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.
Забули пароль або логін? Відновити пароль