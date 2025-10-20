433 0
Минус 12 вражеских БПЛА: боевая работа операторов зенитных дронов из 36-й бригады морской пехоты. ВИДЕО
Операторы зенитных дронов из 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили 12 вражеских беспилотников различного типа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована на странице подразделения в соцсетях.
