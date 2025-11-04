459 0
Операторы дронов 36-й бригады поджарили 6 оккупантов в здании. ВИДЕО
Бойцы 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, подразделения "Курьеры апостола Петра", ликвидировали оккупантов в укрытии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов обнаружили место дислокации российских военных и поразили укрытие, где находились 6 оккупантов.
Также бойцы ударным дроном уничтожили вражескую машину, скрытую в здании.
Видео своей работы бойцы обнародовали в соцсетях.
Также сообщалось, что операторы зенитных дронов из 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили 12 вражеских беспилотников различного типа.
