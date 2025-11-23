Россия атаковала Харьков: есть раненые и погибшие (обновлено)
В Харькове вечером 23 ноября прогремело более десяти взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.
Мэр города Игорь Терехов в соцсетях написал, что Харьков атаковали ударные дроны. Он призвал не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
Позже он добавил, что есть информация о попадании в частный дом, а также - о пострадавших.
Впоследствии Терехов написал, что по предварительной информации, нуждающейся в подтверждении, погиб человек в Шевченковском районе в результате попадания вражеского "шахеда" в частный дом. Также есть пострадавшие.
Обновленная информация
В 22:52 Терехов сообщил о двух погибших и восьмерых пострадавших в результате атаки. По его словам, данная информация требует уточнения.
Обновленная информация
В 22:52 Терехов сообщил о двух погибших и восьмерых пострадавших в результате атаки, а в 23:09 количество погибших возросло до трех. Также мэр добавил, что по уточненной информации Ситуационного центра на Харьков пришлось 15 ударов на шести локациях.
Атака беспилотников
Вечером воскресенья, 23 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине, сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов раздается сигнал воздушной тревоги.
Среди регионов, куда летели вражеские дроны, была Харьковщина.
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Щоб їм руки повідривало уродам!!!🤬
У нього є в кого вчитися
А от плєсєнь дивним чином все за кордоном опиняється, як тут будинки складаються.
та ідіть в укриття , допоки кацапські монстри не заспокояться !!