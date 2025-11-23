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Новости Видео Атака беспилотников на Харьков
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Россия атаковала Харьков: есть раненые и погибшие (обновлено)

Харьков: атака Шахедов 23 ноября

В Харькове вечером 23 ноября прогремело более десяти взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.

Мэр города Игорь Терехов в соцсетях написал, что Харьков атаковали ударные дроны. Он призвал не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

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Позже он добавил, что есть информация о попадании в частный дом, а также - о пострадавших.

Впоследствии Терехов написал, что по предварительной информации, нуждающейся в подтверждении, погиб человек в Шевченковском районе в результате попадания вражеского "шахеда" в частный дом. Также есть пострадавшие.

Обновленная информация

В 22:52 Терехов сообщил о двух погибших и восьмерых пострадавших в результате атаки. По его словам, данная информация требует уточнения.

Обновленная информация

В 22:52 Терехов сообщил о двух погибших и восьмерых пострадавших в результате атаки, а в 23:09 количество погибших возросло до трех. Также мэр добавил, что по уточненной информации Ситуационного центра на Харьков пришлось 15 ударов на шести локациях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия массированной дронной атаки РФ на Харьков: пострадали 32 человека, повреждены автомобили и гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Атака беспилотников

Вечером воскресенья, 23 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине, сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов раздается сигнал воздушной тревоги.

Среди регионов, куда летели вражеские дроны, была Харьковщина.

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Автор: 

Харьков (7876) атака (1543) Терехов Игорь (272) дроны (7287) Харьковская область (2754) Харьковский район (905)
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Топ комментарии
+14
Кончені тварі атакують Харків шахедами.
Щоб їм руки повідривало уродам!!!🤬
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23.11.2025 22:20 Ответить
+10
Держись родной Харьков!
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23.11.2025 23:24 Ответить
+9
у нелюдей нема поняття помсти, вони нищать навколо себе тільки тому, що вони нелюди.
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23.11.2025 23:17 Ответить
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Помста за 1991.
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23.11.2025 21:59 Ответить
у нелюдей нема поняття помсти, вони нищать навколо себе тільки тому, що вони нелюди.
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23.11.2025 23:17 Ответить
примітивні організми на кшталт москалотоподібних мстяться всім лише за те, що інші живуть своїм життям, за те що інші не такі як вони, за те що інші не хочуть жити в лайні, яке москалота називає "рускім міром"...
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23.11.2025 23:28 Ответить
нелюди не можуть комусь мстити, так само, як не можуть бактерії мстити людям за те, що ті їх хлоркою поливають. Нелюди такі самі бактерії, тільки багатоклітинні і для маскування набули вигляду людей, щоб їх важче було знадити і поливати хлоркою.
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24.11.2025 00:56 Ответить
Кончені тварі атакують Харків шахедами.
Щоб їм руки повідривало уродам!!!🤬
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23.11.2025 22:20 Ответить
Трамп з Кушнером можуть попросить Путіна повторить Тернопіль. Раді міра, конечно.
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23.11.2025 23:15 Ответить
"Мирний" план, як і трагедія Тернополя, дуже дивно наклалися на корупційний скандал, який виник після публікацій від проамериканських НАБУ і САП. Схоже, що штати теж ковбасить, бо ніяк не визначаться яку сраку бити, а яку цілувати.
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23.11.2025 23:26 Ответить
Наклалося як і у 2022 році. У кінці 2021 року ну дуже вже хиталися стільці під зеленським і єрмаком. Таке враження, що притягли путіна з війною для свого спасіння. Тепер корупційний скандал який може (міг) покласти край цій владі і, о диво, такі вчасні, термінові "мирні" пропозиції від Трампа (путіна, а, може, зеленського).
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23.11.2025 23:53 Ответить
Будинки теж складаються, як кар'єрка вимагає.
У нього є в кого вчитися
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24.11.2025 00:03 Ответить
Тампон гарно знає дупу господаря.
А от плєсєнь дивним чином все за кордоном опиняється, як тут будинки складаються.
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24.11.2025 00:00 Ответить
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23.11.2025 23:17 Ответить
нащо це, Харків живий!
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23.11.2025 23:27 Ответить
"щонайменше четверо загиблих"
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24.11.2025 00:41 Ответить
Моліться за загиблих, але не ставте свічку поминальну Харкову, бо накличете біду! Вже було таке перед цією війною, коли в Харкові на центральну ялинку навішали гробів в 13 рядів і робили вигляд, що це випадково так вийшло, дизайнер не догледів. В результаті раптова смерть гепи і обстріли градами і смерчами в 2022 році, коли рознесли Північну Салтівку, Пятихатки, Олексіївку, Рогань.
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24.11.2025 01:02 Ответить
Держись родной Харьков!
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23.11.2025 23:24 Ответить
Харківʼяни , бережіть себе і своїх діточок ,
та ідіть в укриття , допоки кацапські монстри не заспокояться !!
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24.11.2025 01:03 Ответить
путін таким чином рятує своїх агентів " Буратіно" і "Козиря", яки йому дуже допомогають винищувати українців.
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24.11.2025 01:54 Ответить
В що у кацапів? Тихо.
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24.11.2025 07:13 Ответить
 
 