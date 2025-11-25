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Новости Видео Мирные переговоры Обращение Зеленского
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Массированный удар РФ во время переговоров доказывает, что Москва не стремится к миру, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1371-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

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"Тяжелый и долгий сегодняшний день. С ночи – доклады военных, МВД, доклады из регионов о нашем противодействии российскому удару и о нашем восстановлении. Массированный был удар – и особенно цинично, что Россия наносит такие удары, когда продолжаются разговоры о том, как закончить войну. Америка очень активна и Европа очень активна, также – другие наши партнеры. У всех одна повестка дня, и только у Москвы неизменно война против Украины остается первым приоритетом для них. Удары, как сегодня, это подтверждают. 

Сегодня состоялась встреча Коалиции желающих – очень предметный разговор. Чрезвычайно важный месседж, который объединяет всех нас, – мы должны очень предметно координировать нашу дипломатию, учитывать интересы партнеров, если их касается тот или иной шаг. И помним: сейчас нельзя расслабляться, нельзя терять единство, нельзя.

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Сейчас нужно защищаться от российских ударов, от российских штурмов. Нужно гарантировать Украине устойчивость. Это конкретные задачи. Противовоздушная оборона – нужна. Оборонные пакеты – нам нужны. Я хочу поблагодарить каждого партнера за участие в программе PURL, которая позволяет нам покупать американское оружие, в том числе ракеты для систем "Петриот".

Сегодня также работали с украинской переговорной командой над текстом документа, который был разработан с США в Женеве. Принципы этого документа могут быть развиты в более глубокие договоренности. И это наш общий интерес – чтобы безопасность была реальной. Рассчитываю на дальнейшее активное сотрудничество с американской стороной и с президентом Трампом, многое зависит от Америки, потому что именно на американскую силу в России обращают внимание больше всего", - рассказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24428)
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Топ комментарии
+11
Це воно до кого булькотить?
Кому цікава думка цього підара?
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25.11.2025 22:05 Ответить
+9
Там у нього цілий штат спічрайтерів.

Коли воно само щось формулює, виходить повний треш.
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25.11.2025 22:07 Ответить
+8
Відсутність українських ракетних ударів через брак ракет на 4 році масштабної війни доводить, що Віслюк та його зажерливе кодло прагнуть капітуляції.
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25.11.2025 22:09 Ответить
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Ну так на що ти сподіваєшся?
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25.11.2025 22:01 Ответить
Ясен *** - сам додув - чи Єрмак підказав?
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25.11.2025 22:02 Ответить
Там у нього цілий штат спічрайтерів.

Коли воно само щось формулює, виходить повний треш.
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25.11.2025 22:07 Ответить
ПропаГандон Литвин написав він лише читає
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25.11.2025 22:38 Ответить
Зате ти іуда вже майже погодив знищення України з твоїм господарем ******.
Здохни іуда разом зі своїми викидишами.
Хай тобі відсохне рука, коли будеш підписувати капітуляцію і паплюжити пам'ять загиблих за Україну.
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25.11.2025 22:03 Ответить
Що пАтужні заяви не діють?
Отже, відставка через повну неспроможність!
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25.11.2025 22:04 Ответить
Де удари по москві?
Буданов - профнепридатний
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25.11.2025 22:05 Ответить
Це воно до кого булькотить?
Кому цікава думка цього підара?
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25.11.2025 22:05 Ответить
За кожний гундосик він звітує андрєйбарісичу
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25.11.2025 22:07 Ответить
Алі-Бабі або Аллі Борисівні.
Андрій Борісичем цього кнура ніхто не називає, судячи з плівок.
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25.11.2025 22:36 Ответить
Дибіл...
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25.11.2025 22:06 Ответить
Трампон грає з зелею, як кіт з мишеням. То обіцяє повну амністію, то нахрін пошле - важкий день
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25.11.2025 22:06 Ответить
О,тут вже орієнтація,що миру не буде,а звідси і виборів.
А голова ВР Стефанчук ще краще повів: війна не закінчиться,поки Крим не відберуть,тобто,які вибори під час війни?
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25.11.2025 22:07 Ответить
Тобто,ти відповідай за свої слова і аргументуй їх хоч трохи.
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25.11.2025 22:23 Ответить
Ладно...видалю...
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25.11.2025 22:27 Ответить
Відсутність українських ракетних ударів через брак ракет на 4 році масштабної війни доводить, що Віслюк та його зажерливе кодло прагнуть капітуляції.
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25.11.2025 22:09 Ответить
Двушка на москву пішла!!!
Це мєрзость ...
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25.11.2025 22:09 Ответить
тріпло їб..че
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25.11.2025 22:10 Ответить
«Важкий і довгий сьогоднішній день. Від ночі - доповіді військових…» - ну так, військові на передовій без ракет, якісних мін та бронежилетів відпочивають як на курорті, бо коломойські ***@і все розмародерили.
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25.11.2025 22:21 Ответить
Так ти сподіваєшся і далі красти виродок небритий, вам ця війна з міндичами вигідна
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25.11.2025 22:23 Ответить
Однією рукою двушки на мацкву відправляє в цей час поки вони лупашать ракетами і в цей час гнівні потужні відосики, де ракети на москву трепло ти низькоросле? Антиукраїнське чмо.
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25.11.2025 22:24 Ответить
Іди у сраку
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25.11.2025 22:28 Ответить
Агент під прикриттям грає патріота.
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25.11.2025 23:34 Ответить
А масована корупція , яку ти розвів ? Іди нах з поста !
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26.11.2025 07:05 Ответить
 
 