Массированный удар РФ во время переговоров доказывает, что Москва не стремится к миру, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1371-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Тяжелый и долгий сегодняшний день. С ночи – доклады военных, МВД, доклады из регионов о нашем противодействии российскому удару и о нашем восстановлении. Массированный был удар – и особенно цинично, что Россия наносит такие удары, когда продолжаются разговоры о том, как закончить войну. Америка очень активна и Европа очень активна, также – другие наши партнеры. У всех одна повестка дня, и только у Москвы неизменно война против Украины остается первым приоритетом для них. Удары, как сегодня, это подтверждают.
Сегодня состоялась встреча Коалиции желающих – очень предметный разговор. Чрезвычайно важный месседж, который объединяет всех нас, – мы должны очень предметно координировать нашу дипломатию, учитывать интересы партнеров, если их касается тот или иной шаг. И помним: сейчас нельзя расслабляться, нельзя терять единство, нельзя.
Сейчас нужно защищаться от российских ударов, от российских штурмов. Нужно гарантировать Украине устойчивость. Это конкретные задачи. Противовоздушная оборона – нужна. Оборонные пакеты – нам нужны. Я хочу поблагодарить каждого партнера за участие в программе PURL, которая позволяет нам покупать американское оружие, в том числе ракеты для систем "Петриот".
Сегодня также работали с украинской переговорной командой над текстом документа, который был разработан с США в Женеве. Принципы этого документа могут быть развиты в более глубокие договоренности. И это наш общий интерес – чтобы безопасность была реальной. Рассчитываю на дальнейшее активное сотрудничество с американской стороной и с президентом Трампом, многое зависит от Америки, потому что именно на американскую силу в России обращают внимание больше всего", - рассказал Зеленский.
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Коли воно само щось формулює, виходить повний треш.
Здохни іуда разом зі своїми викидишами.
Хай тобі відсохне рука, коли будеш підписувати капітуляцію і паплюжити пам'ять загиблих за Україну.
Отже, відставка через повну неспроможність!
Буданов - профнепридатний
Кому цікава думка цього підара?
Андрій Борісичем цього кнура ніхто не називає, судячи з плівок.
А голова ВР Стефанчук ще краще повів: війна не закінчиться,поки Крим не відберуть,тобто,які вибори під час війни?
Це мєрзость ...