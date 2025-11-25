Масований удар РФ під час переговорів доводить, що Москва не прагне миру, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1371-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Важкий і довгий сьогоднішній день. Від ночі – доповіді військових, МВС, доповіді з регіонів по нашій протидії російському удару та по нашому відновленню. Масований був удар – і особливо цинічно, що Росія завдає таких ударів, коли тривають розмови щодо того, як закінчити війну. Америка дуже активна і Європа дуже активна, також – інші наші партнери. У всіх один порядок денний, і тільки в Москви незмінно війна проти України залишається першим пріоритетом для них. Удари, як сьогодні, це підтверджують.
Сьогодні відбулася зустріч Коаліції охочих – дуже предметна розмова. Надзвичайно важливий меседж, який об’єднує всіх нас, – маємо дуже предметно координувати нашу дипломатію, враховувати інтереси партнерів, якщо їх стосується той чи інший крок. І пам’ятаємо: зараз не можна релаксувати, розслаблятися, не можна втрачати єдність, не можна.
Зараз треба захищатися від російських ударів, від російських штурмів. Треба гарантувати Україні стійкість. Це конкретні абсолютно завдання. Протиповітряна оборона – потрібна. Оборонні пакети – нам потрібні. Я хочу подякувати кожному партнеру за участь у програмі PURL, яка дозволяє нам купувати американську зброю, в тому числі це ракети для систем "Петріот".
Сьогодні також працювали з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований із США в Женеві. Принципи цього документа можуть бути розвинуті в більш глибокі домовленості. І це наш спільний інтерес – щоб безпека була реальною. Розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною та з Президентом Трампом, багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в Росії зважають найбільше", - розповів Зеленський
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Коли воно само щось формулює, виходить повний треш.
Здохни іуда разом зі своїми викидишами.
Хай тобі відсохне рука, коли будеш підписувати капітуляцію і паплюжити пам'ять загиблих за Україну.
Отже, відставка через повну неспроможність!
Буданов - профнепридатний
Кому цікава думка цього підара?
Андрій Борісичем цього кнура ніхто не називає, судячи з плівок.
А голова ВР Стефанчук ще краще повів: війна не закінчиться,поки Крим не відберуть,тобто,які вибори під час війни?
Це мєрзость ...