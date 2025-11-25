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Новини Відео Мирні перемовини Звернення Зеленського
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Масований удар РФ під час переговорів доводить, що Москва не прагне миру, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1371-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

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"Важкий і довгий сьогоднішній день. Від ночі – доповіді військових, МВС, доповіді з регіонів по нашій протидії російському удару та по нашому відновленню. Масований був удар – і особливо цинічно, що Росія завдає таких ударів, коли тривають розмови щодо того, як закінчити війну. Америка дуже активна і Європа дуже активна, також – інші наші партнери. У всіх один порядок денний, і тільки в Москви незмінно війна проти України залишається першим пріоритетом для них. Удари, як сьогодні, це підтверджують. 

Сьогодні відбулася зустріч Коаліції охочих – дуже предметна розмова. Надзвичайно важливий меседж, який об’єднує всіх нас, – маємо дуже предметно координувати нашу дипломатію, враховувати інтереси партнерів, якщо їх стосується той чи інший крок. І пам’ятаємо: зараз не можна релаксувати, розслаблятися, не можна втрачати єдність, не можна.

Також читайте: Зеленський готовий зустрітися з Трампом 27 листопада, щоб завершити мирну угоду, - ОП

Зараз треба захищатися від російських ударів, від російських штурмів. Треба гарантувати Україні стійкість. Це конкретні абсолютно завдання. Протиповітряна оборона – потрібна. Оборонні пакети – нам потрібні. Я хочу подякувати кожному партнеру за участь у програмі PURL, яка дозволяє нам купувати американську зброю, в тому числі це ракети для систем "Петріот".

Сьогодні також працювали з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований із США в Женеві. Принципи цього документа можуть бути розвинуті в більш глибокі домовленості. І це наш спільний інтерес – щоб безпека була реальною. Розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною та з Президентом Трампом, багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в Росії зважають найбільше", - розповів Зеленський

Також читайте: У Білому домі спростували зустріч Зеленського і Трампа, про яку раніше висловився Єрмак, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (27951)
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Топ коментарі
+11
Це воно до кого булькотить?
Кому цікава думка цього підара?
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25.11.2025 22:05 Відповісти
+9
Там у нього цілий штат спічрайтерів.

Коли воно само щось формулює, виходить повний треш.
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25.11.2025 22:07 Відповісти
+8
Відсутність українських ракетних ударів через брак ракет на 4 році масштабної війни доводить, що Віслюк та його зажерливе кодло прагнуть капітуляції.
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25.11.2025 22:09 Відповісти
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Ну так на що ти сподіваєшся?
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25.11.2025 22:01 Відповісти
Ясен *** - сам додув - чи Єрмак підказав?
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25.11.2025 22:02 Відповісти
Там у нього цілий штат спічрайтерів.

Коли воно само щось формулює, виходить повний треш.
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25.11.2025 22:07 Відповісти
ПропаГандон Литвин написав він лише читає
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25.11.2025 22:38 Відповісти
Зате ти іуда вже майже погодив знищення України з твоїм господарем ******.
Здохни іуда разом зі своїми викидишами.
Хай тобі відсохне рука, коли будеш підписувати капітуляцію і паплюжити пам'ять загиблих за Україну.
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25.11.2025 22:03 Відповісти
Що пАтужні заяви не діють?
Отже, відставка через повну неспроможність!
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25.11.2025 22:04 Відповісти
Де удари по москві?
Буданов - профнепридатний
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25.11.2025 22:05 Відповісти
Це воно до кого булькотить?
Кому цікава думка цього підара?
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25.11.2025 22:05 Відповісти
За кожний гундосик він звітує андрєйбарісичу
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25.11.2025 22:07 Відповісти
Алі-Бабі або Аллі Борисівні.
Андрій Борісичем цього кнура ніхто не називає, судячи з плівок.
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25.11.2025 22:36 Відповісти
Дибіл...
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25.11.2025 22:06 Відповісти
Трампон грає з зелею, як кіт з мишеням. То обіцяє повну амністію, то нахрін пошле - важкий день
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25.11.2025 22:06 Відповісти
О,тут вже орієнтація,що миру не буде,а звідси і виборів.
А голова ВР Стефанчук ще краще повів: війна не закінчиться,поки Крим не відберуть,тобто,які вибори під час війни?
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25.11.2025 22:07 Відповісти
Тобто,ти відповідай за свої слова і аргументуй їх хоч трохи.
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25.11.2025 22:23 Відповісти
Ладно...видалю...
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25.11.2025 22:27 Відповісти
Відсутність українських ракетних ударів через брак ракет на 4 році масштабної війни доводить, що Віслюк та його зажерливе кодло прагнуть капітуляції.
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25.11.2025 22:09 Відповісти
Двушка на москву пішла!!!
Це мєрзость ...
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25.11.2025 22:09 Відповісти
тріпло їб..че
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25.11.2025 22:10 Відповісти
«Важкий і довгий сьогоднішній день. Від ночі - доповіді військових…» - ну так, військові на передовій без ракет, якісних мін та бронежилетів відпочивають як на курорті, бо коломойські ***@і все розмародерили.
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25.11.2025 22:21 Відповісти
Так ти сподіваєшся і далі красти виродок небритий, вам ця війна з міндичами вигідна
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25.11.2025 22:23 Відповісти
Однією рукою двушки на мацкву відправляє в цей час поки вони лупашать ракетами і в цей час гнівні потужні відосики, де ракети на москву трепло ти низькоросле? Антиукраїнське чмо.
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25.11.2025 22:24 Відповісти
Іди у сраку
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25.11.2025 22:28 Відповісти
Агент під прикриттям грає патріота.
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25.11.2025 23:34 Відповісти
А масована корупція , яку ти розвів ? Іди нах з поста !
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26.11.2025 07:05 Відповісти
 
 