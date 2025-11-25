У Білому домі спростували зустріч Зеленського і Трампа, про яку раніше висловився Єрмак, - ЗМІ
Зустріч президента Америки Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського наразі не запланована. Про це Суспільному повідомив високопосадовець у Білому Домі на умовах анонімності, інформує Цензор.НЕТ.
Перед цим керівник ОПУ Андрій Єрмак заявляв, що Зеленський готовий зустрітись з президентом США для фіналізації мирного плану для завершення війни РФ проти України "якнайшвидше".
Єрмак повідомляв про 27 листопада, коли у США святкуватимуть День подяки.
Питання територій обговорюватиметься окремо
Американські та українські чиновники вже погодили більшість аспектів плану, який зазнав значних змін порівняно з початковою 28-пунктною пропозицією США. Однак, за словами Єрмака, Зеленський хоче обговорити питання територій безпосередньо з Трампом.
"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни", - сказав Єрмак.
"Червоні лінії" та гарантії безпеки
Водночас він запевнив, що нинішній проєкт мирного плану відповідає інтересам України та поважає її "червоні лінії".
Крім того, очільник Офісу президент заявив, що Україна не відмовиться від прагнення стати членом НАТО, закріпленого в Конституції, але визнав, що "ми зараз живемо в реальності, ми не в НАТО".
Щодо гарантій безпеки, він сказав, що вони будуть "юридично обов'язковими" і що з боку США була "позитивна реакція" на ідею закріплення цих гарантій в офіційному договорі.
Єрмак додав, що зустріч двох президентів може надати ваги мирному плану США та покаже представникам Росії підтримку мирного плану саме від Америки.
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що "мирний план" США вже привів би до миру між РФ та Україною, якби його не "саботували західноєвропейські лідери".
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Доповідь співробітника MI6 (відділ контррозвідки) Christopher David Steele по зв'язкам Трампа з спецслужбами СРСР (Company Inteligence report 2016\080 ) https://t.co/5gzBcf222z https://s3.documentcloud.org/documents/3259984/Trump-Intelligence-Allegations.pdf… Але Крістофер не знає, або не говорить про головний момент в історіївзаємовідносин Трампа і СРСР(РФ) - питання чим тримають Трампа ? 4 липня 1987 року Трамп відвідав Москву, супроводжуваний дружиною Іваною та італо-американською асистенткою Лізою Каландрою (агент КДБ, оперативне псевдо "Білка"). Знаючи потяг Івани до дорогоцінностей,
https://x.com/FranzMaser/status/1993125959487414474
Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин.
https://x.com/FranzMaser/status/1993125962691817981
Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців.
https://x.com/FranzMaser/status/1993125965988524323
Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...
https://x.com/FranzMaser/status/1993125956098437389
з таким щастям донні де Стрєлка ?
затримується стрєлка...
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Логіки ноль цілих.
Про зе і Алі бабу не треба ніяких "Если-то-але-не знає-або не говорить-питання",тобто,не треба ніяких догадок і вигадок,а досить лише правди.
Чого вона йому не зробила асфіксіофілію? (назва жесть)
Или ссылку дать?
Ну или не видео,а хотя бы аудио?
Уверена - у вас их нет!!!!!!
А вот аудио воровских терок ДРУГАНОВ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ЕСТЬ!!!!
И весь мир слышал эти аудио
И то,как повели себя все ,кто на этих аудио
Говорит о том, что они все - замараны
А за их спиной маячит ВОВОЧКА !!!!!!
Что бы там ни делал Трамп
Это НИКАК НЕ ОТМАЗЫВАЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗЕЛЕНСКОГО
И мы еще узнаем- на чем подловили эфэсбэшники нашего мелкого обдолбанного пианиста
Думаю - кроме наркотиком,там будут и гомосексуальные оргии
Мы еще на весь мир прославимся своим ублюдочным Вовочкой
Окозамилювання спростовує амер.чиновник Білого дому.
і хвалити Богу !
пофестівалили з тими 28 пунктами і до бою !
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наступ на Покровськ почався після падіння Авдіївки.
"Падіння Авдіївки" було 17 лютого 2024 року.
від Авдіївки до Покровська всього 30 км !!!!!!
"хорошо" шагают руззькіє богатирі !!!
за два неповних роки прошагалі тридцать верстов !!
Краматорсько-Славінську агломерацію візьме хіба що Кабайониш Перший
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Зрозумів, що термін його фізичної смерті залежить від терміну підписання ним капітуляції, нав'язаною йому його господарем пуйлом.
Тому Зеля і віддтягує день своєї смерті.
Це якась маячня.
Так поспішають здати що всі формальності і прілічія вже будуть поза бортом