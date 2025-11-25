У Білому домі спростували зустріч Зеленського і Трампа, про яку раніше висловився Єрмак, - ЗМІ

Зустріч президента Америки Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського наразі не запланована. Про це Суспільному повідомив високопосадовець у Білому Домі на умовах анонімності, інформує Цензор.НЕТ.

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Перед цим керівник ОПУ Андрій Єрмак заявляв, що Зеленський готовий зустрітись з президентом США для фіналізації мирного плану для завершення війни РФ проти України "якнайшвидше".

Єрмак повідомляв про 27 листопада, коли у США святкуватимуть День подяки.

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Питання територій обговорюватиметься окремо

Американські та українські чиновники вже погодили більшість аспектів плану, який зазнав значних змін порівняно з початковою 28-пунктною пропозицією США. Однак, за словами Єрмака, Зеленський хоче обговорити питання територій безпосередньо з Трампом.

"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни", - сказав Єрмак.

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"Червоні лінії" та гарантії безпеки

Водночас він запевнив, що нинішній проєкт мирного плану відповідає інтересам України та поважає її "червоні лінії".

Крім того, очільник Офісу президент заявив, що Україна не відмовиться від прагнення стати членом НАТО, закріпленого в Конституції, але визнав, що "ми зараз живемо в реальності, ми не в НАТО".

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Щодо гарантій безпеки, він сказав, що вони будуть "юридично обов'язковими" і що з боку США була "позитивна реакція" на ідею закріплення цих гарантій в офіційному договорі.

Єрмак додав, що зустріч двох президентів може надати ваги мирному плану США та покаже представникам Росії підтримку мирного плану саме від Америки.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що "мирний план" США вже привів би до миру між РФ та Україною, якби його не "саботували західноєвропейські лідери".

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