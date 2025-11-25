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Новини Мирний план
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У Білому домі спростували зустріч Зеленського і Трампа, про яку раніше висловився Єрмак, - ЗМІ

Зустріч Зеленського і Трампа на 27 листопада не запланована - Білий дім

Зустріч президента Америки Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського наразі не запланована. Про це Суспільному повідомив високопосадовець у Білому Домі на умовах анонімності, інформує Цензор.НЕТ.

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Перед цим керівник ОПУ Андрій Єрмак заявляв, що Зеленський готовий зустрітись з президентом США для фіналізації мирного плану для завершення війни РФ проти України "якнайшвидше".

Єрмак повідомляв про 27 листопада, коли у США святкуватимуть День подяки.

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Питання територій обговорюватиметься окремо

Американські та українські чиновники вже погодили більшість аспектів плану, який зазнав значних змін порівняно з початковою 28-пунктною пропозицією США. Однак, за словами Єрмака, Зеленський хоче обговорити питання територій безпосередньо з Трампом.

"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни", - сказав Єрмак.

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"Червоні лінії" та гарантії безпеки

Водночас він запевнив, що нинішній проєкт мирного плану відповідає інтересам України та поважає її "червоні лінії". 

Крім того, очільник Офісу президент заявив, що Україна не відмовиться від прагнення стати членом НАТО, закріпленого в Конституції, але визнав, що "ми зараз живемо в реальності, ми не в НАТО".

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Щодо гарантій безпеки, він сказав, що вони будуть "юридично обов'язковими" і що з боку США була "позитивна реакція" на ідею закріплення цих гарантій в офіційному договорі.

Єрмак додав, що зустріч двох президентів може надати ваги мирному плану США та покаже представникам Росії підтримку мирного плану саме від Америки.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що "мирний план" США вже привів би до миру між РФ та Україною, якби його не "саботували західноєвропейські лідери".

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Автор: 

Зеленський Володимир (27951) Трамп Дональд (8912) переговори з Росією (1613)
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Топ коментарі
+18
Если подтвердится инфа, то Трампу каюк

Доповідь співробітника MI6 (відділ контррозвідки) Christopher David Steele по зв'язкам Трампа з спецслужбами СРСР (Company Inteligence report 2016\080 ) https://t.co/5gzBcf222z https://s3.documentcloud.org/documents/3259984/Trump-Intelligence-Allegations.pdf… Але Крістофер не знає, або не говорить про головний момент в історіївзаємовідносин Трампа і СРСР(РФ) - питання чим тримають Трампа ? 4 липня 1987 року Трамп відвідав Москву, супроводжуваний дружиною Іваною та італо-американською асистенткою Лізою Каландрою (агент КДБ, оперативне псевдо "Білка"). Знаючи потяг Івани до дорогоцінностей,

https://x.com/FranzMaser/status/1993125959487414474
Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин.

https://x.com/FranzMaser/status/1993125962691817981
Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців.

https://x.com/FranzMaser/status/1993125965988524323
Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...

https://x.com/FranzMaser/status/1993125956098437389
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25.11.2025 21:11 Відповісти
+13
Дермак в очер раз вляпался
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25.11.2025 21:11 Відповісти
+10
Дєрмачєлло офіційно і показово принижують.
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25.11.2025 21:15 Відповісти
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Если подтвердится инфа, то Трампу каюк

Доповідь співробітника MI6 (відділ контррозвідки) Christopher David Steele по зв'язкам Трампа з спецслужбами СРСР (Company Inteligence report 2016\080 ) https://t.co/5gzBcf222z https://s3.documentcloud.org/documents/3259984/Trump-Intelligence-Allegations.pdf… Але Крістофер не знає, або не говорить про головний момент в історіївзаємовідносин Трампа і СРСР(РФ) - питання чим тримають Трампа ? 4 липня 1987 року Трамп відвідав Москву, супроводжуваний дружиною Іваною та італо-американською асистенткою Лізою Каландрою (агент КДБ, оперативне псевдо "Білка"). Знаючи потяг Івани до дорогоцінностей,

https://x.com/FranzMaser/status/1993125959487414474
Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин.

https://x.com/FranzMaser/status/1993125962691817981
Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців.

https://x.com/FranzMaser/status/1993125965988524323
Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...

https://x.com/FranzMaser/status/1993125956098437389
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25.11.2025 21:11 Відповісти
Бєлка, Лялька...

з таким щастям донні де Стрєлка ?
затримується стрєлка...



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25.11.2025 21:20 Відповісти
Якби ця мала стріляла, не було б у донні потомства
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25.11.2025 23:14 Відповісти
Ну и что? Трамп просто скажет, что первую русскую он задушил в тридцать лет. Как Кадыров признался, что первому русскому он перерезать горло в 17.
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25.11.2025 21:22 Відповісти
"Если-то-але-не знає-або не говорить-питання".
Логіки ноль цілих.
Про зе і Алі бабу не треба ніяких "Если-то-але-не знає-або не говорить-питання",тобто,не треба ніяких догадок і вигадок,а досить лише правди.
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25.11.2025 21:38 Відповісти
але в Сенаті у трампа майже поголовна підтримка , може вони з одного гурточка епштейна ? ...
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25.11.2025 21:46 Відповісти
Он які фішки знали у совку. А казали, сексу нема.

Чого вона йому не зробила асфіксіофілію? (назва жесть)
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25.11.2025 23:11 Відповісти
Видео можете этой встречи Трампа с русской проституткой показать?
Или ссылку дать?
Ну или не видео,а хотя бы аудио?
Уверена - у вас их нет!!!!!!
А вот аудио воровских терок ДРУГАНОВ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ЕСТЬ!!!!
И весь мир слышал эти аудио
И то,как повели себя все ,кто на этих аудио
Говорит о том, что они все - замараны
А за их спиной маячит ВОВОЧКА !!!!!!
Что бы там ни делал Трамп
Это НИКАК НЕ ОТМАЗЫВАЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗЕЛЕНСКОГО
И мы еще узнаем- на чем подловили эфэсбэшники нашего мелкого обдолбанного пианиста
Думаю - кроме наркотиком,там будут и гомосексуальные оргии
Мы еще на весь мир прославимся своим ублюдочным Вовочкой
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25.11.2025 23:54 Відповісти
Дермак в очер раз вляпался
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25.11.2025 21:11 Відповісти
Ермак врет? Да быть такого не может...
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25.11.2025 21:12 Відповісти
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25.11.2025 21:13 Відповісти
Або ***** знову трампону подзвонив, та нагадав про ''залатой дождь''
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25.11.2025 21:31 Відповісти
Ой.....єрмак збрехав
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25.11.2025 21:12 Відповісти
Та ні, він с3.14здів!
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25.11.2025 21:21 Відповісти
З усім тим, що я думаю про Єрмака, Трамп може збрехати ані трохи не гірше.
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25.11.2025 21:45 Відповісти
Індичка - ріжте собі печінки - крайте собі серце - а заким то подадуть печеного зайця - не сидіте - прошу вас - лупіть собі яйця
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25.11.2025 21:14 Відповісти
Дєрмачєлло офіційно і показово принижують.
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25.11.2025 21:15 Відповісти
зебілу знов вказали на його місце
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25.11.2025 21:15 Відповісти
ой ці качелі замахали ...почекаємо ,бо віри а ні🤡 зеленському, а ні Білому дому нема...
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25.11.2025 21:17 Відповісти
Навіщо американці взагалі те брехливе чмо пускали в США?
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25.11.2025 21:18 Відповісти
По приколу.
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25.11.2025 21:23 Відповісти
Там,де ермак-там поразка.
Окозамилювання спростовує амер.чиновник Білого дому.
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25.11.2025 21:22 Відповісти
на нєт і землі донєцкой нєт !

і хвалити Богу !
пофестівалили з тими 28 пунктами і до бою !

.

.
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25.11.2025 21:22 Відповісти
Уже под Покровском? Удачи в бою
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25.11.2025 21:30 Відповісти
щодо Покровська
наступ на Покровськ почався після падіння Авдіївки.
"Падіння Авдіївки" було 17 лютого 2024 року.
від Авдіївки до Покровська всього 30 км !!!!!!

"хорошо" шагают руззькіє богатирі !!!
за два неповних роки прошагалі тридцать верстов !!
Краматорсько-Славінську агломерацію візьме хіба що Кабайониш Перший

.
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26.11.2025 01:01 Відповісти
Коли наші очільники Зєлєньській і Єрмак невідомо з яких причин постійно і повсюдно вживають словосполучення "припинення цієї війни",- вони свідомо чи несвідомо грають на руку росії, країни-загарбника, урівнюючи таким чином агресора та жертву! З самого початку великої війни владним представникам потрібно було вживати не оце ганебне й принизливе для України словосполучення, а більш відповідне реальному стану справ - "припинення агресії росії проти України", або "припинення війни росії проти України"! Але... Горбатих, як відомо, виправляє лише могила!
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25.11.2025 21:23 Відповісти
Зелений Іуда ще жити хоче.
Зрозумів, що термін його фізичної смерті залежить від терміну підписання ним капітуляції, нав'язаною йому його господарем пуйлом.
Тому Зеля і віддтягує день своєї смерті.
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25.11.2025 21:26 Відповісти
Скорее всего это из-за того что кто-то начал фантазировать про какие-то переговоры и уточнения пунктов. В белый дом это шапито имени 95го квартала если и пустят, то только для подписи итогового документа.
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25.11.2025 21:28 Відповісти
Буде не буде буде не буде.
Це якась маячня.
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25.11.2025 21:37 Відповісти
Виродки поспішають здати ...
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25.11.2025 21:41 Відповісти
"Алі Бабу" і "Портрєт" послали на три букви!
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25.11.2025 21:41 Відповісти
Ну і зає#ісь. Нічого хорошого для України ця зустріч не принесла би. Ну а дєрьмак є дєрьмак. Брехлива сволота і падло.
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25.11.2025 21:46 Відповісти
Єрмак, як завжди, збрехав.
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25.11.2025 21:50 Відповісти
Коли єдиний козир проста шістка, то це мала втіха тому, у кого він на руках!
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25.11.2025 21:58 Відповісти
Ублюдкі тупорилі....
Так поспішають здати що всі формальності і прілічія вже будуть поза бортом
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25.11.2025 22:11 Відповісти
Ідіть у сраку
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25.11.2025 22:30 Відповісти
Чертовски хотела АлиБаба побывать на берегах Потомака.
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25.11.2025 22:50 Відповісти
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25.11.2025 22:57 Відповісти
Може Єрмаку зустрітися....Два дебіла - це сила!!!
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25.11.2025 23:09 Відповісти
 
 