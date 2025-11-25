РУС
В Белом доме опровергли встречу Зеленского и Трампа, которую ранее анонсировал Ермак, - СМИ

Встреча Зеленского и Трампа на 27 ноября не запланирована - Белый дом

Встреча президента Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского пока не запланирована. Об этом Суспільному сообщил высокопоставленный чиновник в Белом Доме на условиях анонимности.

Перед этим глава ОПУ Андрей Ермак заявлял, что Зеленский готов встретиться с президентом США для финализации мирного плана по завершению войны РФ против Украины "как можно скорее".

Ермак сообщал о 27 ноября, когда в США будут праздновать День благодарения.

Вопрос территорий будет обсуждаться отдельно

Американские и украинские чиновники уже согласовали большинство аспектов плана, который претерпел значительные изменения по сравнению с первоначальным 28-пунктным предложением США. Однако, по словам Ермака, Зеленский хочет обсудить вопрос территорий непосредственно с Трампом.

"Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что это поможет президенту Трампу продолжить свою историческую миссию по прекращению этой войны", - сказал Ермак.

"Красные линии" и гарантии безопасности

В то же время он заверил, что нынешний проект мирного плана соответствует интересам Украины и уважает ее "красные линии". 

Кроме того, глава Офиса президента заявил, что Украина не откажется от стремления стать членом НАТО, закрепленного в Конституции, но признал, что "мы сейчас живем в реальности, мы не в НАТО".

Что касается гарантий безопасности, он сказал, что они будут "юридически обязательными" и что со стороны США была "положительная реакция" на идею закрепления этих гарантий в официальном договоре.

Ермак добавил, что встреча двух президентов может придать вес мирному плану США и покажет представителям России поддержку мирного плана именно со стороны Америки.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что "мирный план" США уже привел бы к миру между РФ и Украиной, если бы его не "саботировали западноевропейские лидеры".

Зеленский Владимир (22726) Трамп Дональд (7139) переговоры с Россией (1374)
+15
Если подтвердится инфа, то Трампу каюк

Доповідь співробітника MI6 (відділ контррозвідки) Christopher David Steele по зв'язкам Трампа з спецслужбами СРСР (Company Inteligence report 2016\080 ) https://t.co/5gzBcf222z https://s3.documentcloud.org/documents/3259984/Trump-Intelligence-Allegations.pdf… Але Крістофер не знає, або не говорить про головний момент в історіївзаємовідносин Трампа і СРСР(РФ) - питання чим тримають Трампа ? 4 липня 1987 року Трамп відвідав Москву, супроводжуваний дружиною Іваною та італо-американською асистенткою Лізою Каландрою (агент КДБ, оперативне псевдо "Білка"). Знаючи потяг Івани до дорогоцінностей,

https://x.com/FranzMaser/status/1993125959487414474
Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин.

https://x.com/FranzMaser/status/1993125962691817981
Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців.

https://x.com/FranzMaser/status/1993125965988524323
Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...

https://x.com/FranzMaser/status/1993125956098437389
25.11.2025 21:11 Ответить
+10
Дермак в очер раз вляпался
25.11.2025 21:11 Ответить
+10
зебілу знов вказали на його місце
25.11.2025 21:15 Ответить
