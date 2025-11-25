В Белом доме опровергли встречу Зеленского и Трампа, которую ранее анонсировал Ермак, - СМИ

Встреча президента Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского пока не запланирована. Об этом Суспільному сообщил высокопоставленный чиновник в Белом Доме на условиях анонимности, информируетЦензор.НЕТ.

Перед этим глава ОПУ Андрей Ермак заявлял, что Зеленский готов встретиться с президентом США для финализации мирного плана по завершению войны РФ против Украины "как можно скорее".

Ермак сообщал о 27 ноября, когда в США будут праздновать День благодарения.

Вопрос территорий будет обсуждаться отдельно

Американские и украинские чиновники уже согласовали большинство аспектов плана, который претерпел значительные изменения по сравнению с первоначальным 28-пунктным предложением США. Однако, по словам Ермака, Зеленский хочет обсудить вопрос территорий непосредственно с Трампом.

"Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что это поможет президенту Трампу продолжить свою историческую миссию по прекращению этой войны", - сказал Ермак.

"Красные линии" и гарантии безопасности

В то же время он заверил, что нынешний проект мирного плана соответствует интересам Украины и уважает ее "красные линии".

Кроме того, глава Офиса президента заявил, что Украина не откажется от стремления стать членом НАТО, закрепленного в Конституции, но признал, что "мы сейчас живем в реальности, мы не в НАТО".

Что касается гарантий безопасности, он сказал, что они будут "юридически обязательными" и что со стороны США была "положительная реакция" на идею закрепления этих гарантий в официальном договоре.

Ермак добавил, что встреча двух президентов может придать вес мирному плану США и покажет представителям России поддержку мирного плана именно со стороны Америки.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что "мирный план" США уже привел бы к миру между РФ и Украиной, если бы его не "саботировали западноевропейские лидеры".

