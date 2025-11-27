Пытался переплыть Днестр на надувном матрасе: на границе с Молдовой задержан мужчина, - ГПСУ. ВИДЕО

Пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили 28-летнего жителя Винницкой области, который пытался нелегально пересечь границу с Молдовой вплавь, используя в качестве транспорта обычный надувной матрас.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

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По данным пограничников, вечером мужчина спустился к Днестру, надеясь незаметно доплыть до соседней страны. Однако течение быстро истощило его силы - он потерял контроль над матрасом и упал в холодную воду, после чего не мог самостоятельно выбраться на берег.

Пограничный наряд, который дежурил на участке, заметил мужчину и вытащил его из реки, оказав первую медицинскую помощь. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

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