РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14017 посетителей онлайн
Новости Видео Уклонение от мобилизации
1 867 25

Пытался переплыть Днестр на надувном матрасе: на границе с Молдовой задержан мужчина, - ГПСУ. ВИДЕО

Пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили 28-летнего жителя Винницкой области, который пытался нелегально пересечь границу с Молдовой вплавь, используя в качестве транспорта обычный надувной матрас.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники задержали инкассаторов, которые доставляли нарушителей к украинско-венгерской границе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным пограничников, вечером мужчина спустился к Днестру, надеясь незаметно доплыть до соседней страны. Однако течение быстро истощило его силы - он потерял контроль над матрасом и упал в холодную воду, после чего не мог самостоятельно выбраться на берег.

Пограничный наряд, который дежурил на участке, заметил мужчину и вытащил его из реки, оказав первую медицинскую помощь. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ и Нацполиция разоблачили еще 4 "уклонистские схемы" в столице и западных регионах Украины. ФОТОрепортаж

Автор: 

Винницкая область (1174) Госпогранслужба (7162) уклонисты (1352)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Чому пан не на фронті? Є купа вакансій, в тому числі медичних.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:13 Ответить
+5
Слимаковому роду - нема переводу.

Слимаки - ГОЛОС!
показать весь комментарий
27.11.2025 13:41 Ответить
+4
Треба було під матрацом пливти!
показать весь комментарий
27.11.2025 13:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слимаковому роду - нема переводу.

Слимаки - ГОЛОС!
показать весь комментарий
27.11.2025 13:41 Ответить
в морську піхоту його
показать весь комментарий
27.11.2025 17:07 Ответить
в підводну авіацію.
показать весь комментарий
27.11.2025 17:36 Ответить
Треба було під матрацом пливти!
показать весь комментарий
27.11.2025 13:41 Ответить
З чавуним рятувальним жилетом.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:12 Ответить
Для впевненості, що все спрацює!
показать весь комментарий
27.11.2025 14:18 Ответить
Сюди ласкаво просимо до коментування тих, хто зайшов у цю тему, почитав і вирішив, що нічого сказати) https://censor.net/ua/news/3587312/posadovtsyu-ttsk-na-prykarpatti-povidomleno-pro-pidozru
показать весь комментарий
27.11.2025 13:46 Ответить
Таки не втік від орхіектомії
показать весь комментарий
27.11.2025 13:47 Ответить
Хай би і потонув. На одну гніду було б менше.
показать весь комментарий
27.11.2025 13:47 Ответить
Чому пан не на фронті? Є купа вакансій, в тому числі медичних.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:13 Ответить
Мені "пощастило", у мене інвалідність. Розглядав вакансію прошивати та споряджати дрони, але там мобілізують, мені це не підходить, бо немає жодних термінів служби.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:28 Ответить
Приймаєтся, як шо це правда.
Звернится до рекрутирингу 411 або 412 бригад, як шо ви киянин. Там такі фахівці потрібні. Там контракт.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:34 Ответить
Так наче ж є для нього вакансії в морській піхоті, не знаєте?
показать весь комментарий
27.11.2025 13:49 Ответить
Не золотий гермафродит. З ними можна поводитися як з худобою.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:01 Ответить
На "елітне таксі", як у Міндіча, не заробив?
показать весь комментарий
27.11.2025 14:05 Ответить
Він заробив тільки на "елітний" надувний матрац.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:14 Ответить
А ти навішо тут всплив з круглого отвору у підлозі?
Посмердіти?
показать весь комментарий
27.11.2025 20:42 Ответить
Висрала тебе твоя мати, убоге, а я тут майже безкоштовно (оплачую інтернет з власного гаманця) на відмвну від тебе та тобі подібних.
показать весь комментарий
27.11.2025 20:58 Ответить
Ухилянт без грошей....
А заплатил бы крупе... и все ок..
Прокуроры все пенсии поделали инвалиды.
Зеоя и его зелярасты крадут миллиардами..
А тут .. словили не рожденного доя войны..
Не мусора. И балбес..
Все это паржать хотелось в 19 году
показать весь комментарий
27.11.2025 17:25 Ответить
а я б його взяв як би Европа заплатила...
креативно-потужний такий мудак.
показать весь комментарий
27.11.2025 17:41 Ответить
 
 