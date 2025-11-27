Пытался переплыть Днестр на надувном матрасе: на границе с Молдовой задержан мужчина, - ГПСУ. ВИДЕО
Пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили 28-летнего жителя Винницкой области, который пытался нелегально пересечь границу с Молдовой вплавь, используя в качестве транспорта обычный надувной матрас.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
По данным пограничников, вечером мужчина спустился к Днестру, надеясь незаметно доплыть до соседней страны. Однако течение быстро истощило его силы - он потерял контроль над матрасом и упал в холодную воду, после чего не мог самостоятельно выбраться на берег.
Пограничный наряд, который дежурил на участке, заметил мужчину и вытащил его из реки, оказав первую медицинскую помощь. Нарушитель привлечен к административной ответственности.
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+6 Старый зольдат
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+5 Старый зольдат
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+4 Погрібний Олександр
показать весь комментарий27.11.2025 13:41 Ответить Ссылка
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Слимаки - ГОЛОС!
Звернится до рекрутирингу 411 або 412 бригад, як шо ви киянин. Там такі фахівці потрібні. Там контракт.
Посмердіти?
А заплатил бы крупе... и все ок..
Прокуроры все пенсии поделали инвалиды.
Зеоя и его зелярасты крадут миллиардами..
А тут .. словили не рожденного доя войны..
Не мусора. И балбес..
Все это паржать хотелось в 19 году
креативно-потужний такий мудак.