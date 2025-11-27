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Намагався переплисти Дністер на надувному матраці: на кордоні з Молдовою затримано чоловіка, - ДПСУ. ВIДЕО

Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили 28-річного мешканця Вінниччини, який намагався нелегально перетнути кордон з Молдовою вплав, використовуючи як транспорт звичайний надувний матрац.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

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За даними прикордонників, увечері чоловік спустився до Дністра, сподіваючись непомітно доплисти до сусідньої країни. Однак течія швидко виснажила його - він утратив контроль над матрацом і впав у холодну воду, після чого не міг самостійно вибратися на берег.

Прикордонний наряд, який чергував на ділянці, помітив чоловіка та витягнув його з річки, надавши першу медичну допомогу. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності.

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Автор: 

Вінницька область (1167) ДПСУ Держприкордонслужба (6750) ухилянти (1422)
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Топ коментарі
+6
Чому пан не на фронті? Є купа вакансій, в тому числі медичних.
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27.11.2025 14:13 Відповісти
+5
Слимаковому роду - нема переводу.

Слимаки - ГОЛОС!
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27.11.2025 13:41 Відповісти
+4
Треба було під матрацом пливти!
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27.11.2025 13:41 Відповісти
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Слимаковому роду - нема переводу.

Слимаки - ГОЛОС!
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27.11.2025 13:41 Відповісти
в морську піхоту його
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27.11.2025 17:07 Відповісти
в підводну авіацію.
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27.11.2025 17:36 Відповісти
Треба було під матрацом пливти!
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27.11.2025 13:41 Відповісти
З чавуним рятувальним жилетом.
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27.11.2025 14:12 Відповісти
Для впевненості, що все спрацює!
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27.11.2025 14:18 Відповісти
Сюди ласкаво просимо до коментування тих, хто зайшов у цю тему, почитав і вирішив, що нічого сказати) https://censor.net/ua/news/3587312/posadovtsyu-ttsk-na-prykarpatti-povidomleno-pro-pidozru
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27.11.2025 13:46 Відповісти
Таки не втік від орхіектомії
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27.11.2025 13:47 Відповісти
Хай би і потонув. На одну гніду було б менше.
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27.11.2025 13:47 Відповісти
Чому пан не на фронті? Є купа вакансій, в тому числі медичних.
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27.11.2025 14:13 Відповісти
Мені "пощастило", у мене інвалідність. Розглядав вакансію прошивати та споряджати дрони, але там мобілізують, мені це не підходить, бо немає жодних термінів служби.
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27.11.2025 14:28 Відповісти
Приймаєтся, як шо це правда.
Звернится до рекрутирингу 411 або 412 бригад, як шо ви киянин. Там такі фахівці потрібні. Там контракт.
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27.11.2025 14:34 Відповісти
Так наче ж є для нього вакансії в морській піхоті, не знаєте?
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27.11.2025 13:49 Відповісти
Не золотий гермафродит. З ними можна поводитися як з худобою.
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27.11.2025 14:01 Відповісти
На "елітне таксі", як у Міндіча, не заробив?
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27.11.2025 14:05 Відповісти
Він заробив тільки на "елітний" надувний матрац.
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27.11.2025 14:14 Відповісти
А ти навішо тут всплив з круглого отвору у підлозі?
Посмердіти?
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27.11.2025 20:42 Відповісти
Висрала тебе твоя мати, убоге, а я тут майже безкоштовно (оплачую інтернет з власного гаманця) на відмвну від тебе та тобі подібних.
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27.11.2025 20:58 Відповісти
Ухилянт без грошей....
А заплатил бы крупе... и все ок..
Прокуроры все пенсии поделали инвалиды.
Зеоя и его зелярасты крадут миллиардами..
А тут .. словили не рожденного доя войны..
Не мусора. И балбес..
Все это паржать хотелось в 19 году
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27.11.2025 17:25 Відповісти
а я б його взяв як би Европа заплатила...
креативно-потужний такий мудак.
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27.11.2025 17:41 Відповісти
 
 