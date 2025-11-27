Намагався переплисти Дністер на надувному матраці: на кордоні з Молдовою затримано чоловіка, - ДПСУ. ВIДЕО
Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили 28-річного мешканця Вінниччини, який намагався нелегально перетнути кордон з Молдовою вплав, використовуючи як транспорт звичайний надувний матрац.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
За даними прикордонників, увечері чоловік спустився до Дністра, сподіваючись непомітно доплисти до сусідньої країни. Однак течія швидко виснажила його - він утратив контроль над матрацом і впав у холодну воду, після чого не міг самостійно вибратися на берег.
Прикордонний наряд, який чергував на ділянці, помітив чоловіка та витягнув його з річки, надавши першу медичну допомогу. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності.
Топ коментарі
+6 Старый зольдат
показати весь коментар27.11.2025 14:13 Відповісти Посилання
+5 Старый зольдат
показати весь коментар27.11.2025 13:41 Відповісти Посилання
+4 Погрібний Олександр
показати весь коментар27.11.2025 13:41 Відповісти Посилання
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Слимаки - ГОЛОС!
Звернится до рекрутирингу 411 або 412 бригад, як шо ви киянин. Там такі фахівці потрібні. Там контракт.
Посмердіти?
А заплатил бы крупе... и все ок..
Прокуроры все пенсии поделали инвалиды.
Зеоя и его зелярасты крадут миллиардами..
А тут .. словили не рожденного доя войны..
Не мусора. И балбес..
Все это паржать хотелось в 19 году
креативно-потужний такий мудак.