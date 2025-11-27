Намагався переплисти Дністер на надувному матраці: на кордоні з Молдовою затримано чоловіка, - ДПСУ. ВIДЕО

Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили 28-річного мешканця Вінниччини, який намагався нелегально перетнути кордон з Молдовою вплав, використовуючи як транспорт звичайний надувний матрац.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

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За даними прикордонників, увечері чоловік спустився до Дністра, сподіваючись непомітно доплисти до сусідньої країни. Однак течія швидко виснажила його - він утратив контроль над матрацом і впав у холодну воду, після чого не міг самостійно вибратися на берег.

Прикордонний наряд, який чергував на ділянці, помітив чоловіка та витягнув його з річки, надавши першу медичну допомогу. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності.

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