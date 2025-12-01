РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10601 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
6 512 12

Один выстрел в голову — минус оккупант: десантник 80-й бригады ликвидировал рашиста. ВИДЕО

Украинский десантник 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ликвидировал российского оккупанта точным выстрелом на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец одним выстрелом из автомата с тепловизионным прицелом попал врагу в голову и уничтожил его.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кадры боевой работы обнародованы в телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненый оккупант кончает с собой на поле боя. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23053) Сумская область (4234) уничтожение (10023) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (164)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Це єдина мирна угода з рашистами
показать весь комментарий
01.12.2025 19:19 Ответить
+22
Тільки 200й рассіанін виконує всі договори про дружбу та співробітництво з россією.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:23 Ответить
+6
... і потребує ще й виплати для самки - а там не все так однозначно!
показать весь комментарий
01.12.2025 19:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це єдина мирна угода з рашистами
показать весь комментарий
01.12.2025 19:19 Ответить
Тільки 200й рассіанін виконує всі договори про дружбу та співробітництво з россією.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:23 Ответить
... і потребує ще й виплати для самки - а там не все так однозначно!
показать весь комментарий
01.12.2025 19:25 Ответить
Білі лади давно вже не дають. З китайськими пельменями теж проблеми. Зараз за 200х дають медальки і грамоти на картоні вторичної переробки.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:29 Ответить
а безоплатне "погрєбєніє"? (якщо не згниє в степах України)
показать весь комментарий
01.12.2025 19:34 Ответить
лафа закінчилась, тепер родичі ховають за свій рахунок. Безкоштовно можуть хіба що "парту героя" у школі до стіни прибити (бо ставити у класі ще одну "парту героя" вже нема місця). Але це залежить від ступеня ********** директора школи.
показать весь комментарий
01.12.2025 23:22 Ответить
Директор школи виконає все, що потрібно - лише б його на "СВО" не відправили...
показать весь комментарий
01.12.2025 23:24 Ответить
іх не відправляють - там одні тьотки залишились.
показать весь комментарий
01.12.2025 23:27 Ответить
От куля пролетіла - і "ку-ку"! В кукушку...
показать весь комментарий
01.12.2025 19:23 Ответить
Blyatiful
показать весь комментарий
01.12.2025 19:44 Ответить
сподіваюсь, він здох
показать весь комментарий
01.12.2025 22:23 Ответить
він здох для всіх: і для нас і для тих...
показать весь комментарий
01.12.2025 23:12 Ответить
 
 