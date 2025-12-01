Один выстрел в голову — минус оккупант: десантник 80-й бригады ликвидировал рашиста. ВИДЕО
Украинский десантник 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ликвидировал российского оккупанта точным выстрелом на Сумщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боец одним выстрелом из автомата с тепловизионным прицелом попал врагу в голову и уничтожил его.
Кадры боевой работы обнародованы в телеграм-канале.
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