Один выстрел в голову — минус оккупант: десантник 80-й бригады ликвидировал рашиста. ВИДЕО

Украинский десантник 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ликвидировал российского оккупанта точным выстрелом на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец одним выстрелом из автомата с тепловизионным прицелом попал врагу в голову и уничтожил его.

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Кадры боевой работы обнародованы в телеграм-канале.

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