Один постріл в голову - мінус окупант: десантник 80‑ї бригади ліквідував рашиста. ВIДЕО

Український десантник 80‑ї окремої десантно‑штурмової Галицької бригади ліквідував російського окупанта точним пострілом у Сумській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць одним пострілом з автомата з тепловізійним прицілом влучив ворогові в голову та знищив його.

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Кадри бойової роботи оприлюднено у телеграм‑каналі.

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