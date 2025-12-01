Один постріл в голову - мінус окупант: десантник 80‑ї бригади ліквідував рашиста. ВIДЕО
Український десантник 80‑ї окремої десантно‑штурмової Галицької бригади ліквідував російського окупанта точним пострілом у Сумській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць одним пострілом з автомата з тепловізійним прицілом влучив ворогові в голову та знищив його.
Кадри бойової роботи оприлюднено у телеграм‑каналі.
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