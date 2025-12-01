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Один постріл в голову - мінус окупант: десантник 80‑ї бригади ліквідував рашиста. ВIДЕО

Український десантник 80‑ї окремої десантно‑штурмової Галицької бригади ліквідував російського окупанта точним пострілом у Сумській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць одним пострілом з автомата з тепловізійним прицілом влучив ворогові в голову та знищив його.

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Кадри бойової роботи оприлюднено у телеграм‑каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант укорочує собі віку на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21271) Сумська область (4784) знищення (10340) 80 окрема десантно-штурмова бригада (169)
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Топ коментарі
+31
Це єдина мирна угода з рашистами
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01.12.2025 19:19 Відповісти
+22
Тільки 200й рассіанін виконує всі договори про дружбу та співробітництво з россією.
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01.12.2025 19:23 Відповісти
+6
... і потребує ще й виплати для самки - а там не все так однозначно!
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01.12.2025 19:25 Відповісти
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Це єдина мирна угода з рашистами
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01.12.2025 19:19 Відповісти
Тільки 200й рассіанін виконує всі договори про дружбу та співробітництво з россією.
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01.12.2025 19:23 Відповісти
... і потребує ще й виплати для самки - а там не все так однозначно!
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01.12.2025 19:25 Відповісти
Білі лади давно вже не дають. З китайськими пельменями теж проблеми. Зараз за 200х дають медальки і грамоти на картоні вторичної переробки.
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01.12.2025 19:29 Відповісти
а безоплатне "погрєбєніє"? (якщо не згниє в степах України)
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01.12.2025 19:34 Відповісти
лафа закінчилась, тепер родичі ховають за свій рахунок. Безкоштовно можуть хіба що "парту героя" у школі до стіни прибити (бо ставити у класі ще одну "парту героя" вже нема місця). Але це залежить від ступеня ********** директора школи.
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01.12.2025 23:22 Відповісти
Директор школи виконає все, що потрібно - лише б його на "СВО" не відправили...
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01.12.2025 23:24 Відповісти
іх не відправляють - там одні тьотки залишились.
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01.12.2025 23:27 Відповісти
От куля пролетіла - і "ку-ку"! В кукушку...
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01.12.2025 19:23 Відповісти
Blyatiful
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01.12.2025 19:44 Відповісти
сподіваюсь, він здох
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01.12.2025 22:23 Відповісти
він здох для всіх: і для нас і для тих...
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01.12.2025 23:12 Відповісти
 
 