Поранений окупант укорочує собі віку на полі бою. ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу безпілотних комплексів "Морок" 5-ї окремої важкої механізованої бригади "довели" до самогубства окупанта на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі опублікованому у соцмережах видно, що застрелитися із власної зброї окупант вирішив після двох атак українських воїнів.

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"Вбити ворога - це ремесло, а ось змусити його самоліквідуватися - це мистецтво. Рубрику "Останній поцілунок Путіна" поповнюють своїми кадрами бомбардувальники підрозділу безпілотних комплексів "Морок" 5-ї окремої важкої механізованої бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

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