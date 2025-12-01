УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10319 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
5 209 10

Поранений окупант укорочує собі віку на полі бою. ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу безпілотних комплексів "Морок" 5-ї окремої важкої механізованої бригади "довели" до самогубства окупанта на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі опублікованому у соцмережах видно, що застрелитися із власної зброї окупант вирішив після двох атак українських воїнів. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Вбити ворога - це ремесло, а ось змусити його самоліквідуватися - це мистецтво. Рубрику "Останній поцілунок Путіна" поповнюють своїми кадрами бомбардувальники підрозділу безпілотних комплексів "Морок" 5-ї окремої важкої механізованої бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський військовий льотчик летить униз із даху багатоповерхівки у Челябінську. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На причепах і без ніг: окупантам відірвало кінцівки на розтяжках. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21271) самогубство (690)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Міг-би і раніше так зробити .
показати весь коментар
01.12.2025 10:17 Відповісти
+4
Якщо воно це не зробило при підльоті першого дрона - то глухий!
А якщо другого дрона - то тупий!
Хоча, якщо пішло на "СВО", то про наявність мізків в нього в голові говорити взагалі зайве
показати весь коментар
01.12.2025 14:03 Відповісти
+2
Ещё на расее
показати весь коментар
01.12.2025 10:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не здався
показати весь коментар
01.12.2025 10:06 Відповісти
КОМУ? І ДЛЯ ЧОГО? Судячи з усього, його порвало так, що він просто свої муки перервав... Замість лежать, від болю корчиться та кров"ю стікать, "паставил точку"...
показати весь коментар
01.12.2025 12:00 Відповісти
Міг-би і раніше так зробити .
показати весь коментар
01.12.2025 10:17 Відповісти
Ещё на расее
показати весь коментар
01.12.2025 10:33 Відповісти
Природній кінець ********** в природі! Санкції в дії!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
показати весь коментар
01.12.2025 10:21 Відповісти
Цікаво, що він там намагався розгледіти перед пострілом? Невже положення перемикача "одиночно - черга"?
показати весь коментар
01.12.2025 10:27 Відповісти
Зняв із запобіжника.
показати весь коментар
01.12.2025 13:29 Відповісти
Якщо воно це не зробило при підльоті першого дрона - то глухий!
А якщо другого дрона - то тупий!
Хоча, якщо пішло на "СВО", то про наявність мізків в нього в голові говорити взагалі зайве
показати весь коментар
01.12.2025 14:03 Відповісти
А в мухосранске не могло это существо .... на площади Ленина...
Как пукин хрюкал. На миру. И смерть красивая...
показати весь коментар
01.12.2025 19:20 Відповісти
у юрбу сво1х)
показати весь коментар
01.12.2025 23:30 Відповісти
 
 