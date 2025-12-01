Поранений окупант укорочує собі віку на полі бою. ВIДЕО
Оператори дронів із підрозділу безпілотних комплексів "Морок" 5-ї окремої важкої механізованої бригади "довели" до самогубства окупанта на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі опублікованому у соцмережах видно, що застрелитися із власної зброї окупант вирішив після двох атак українських воїнів.
"Вбити ворога - це ремесло, а ось змусити його самоліквідуватися - це мистецтво. Рубрику "Останній поцілунок Путіна" поповнюють своїми кадрами бомбардувальники підрозділу безпілотних комплексів "Морок" 5-ї окремої важкої механізованої бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+4 Сергій Малецький
показати весь коментар01.12.2025 10:17 Відповісти Посилання
+4 Luk Viktor
показати весь коментар01.12.2025 14:03 Відповісти Посилання
+2 Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар01.12.2025 10:33 Відповісти Посилання
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А якщо другого дрона - то тупий!
Хоча, якщо пішло на "СВО", то про наявність мізків в нього в голові говорити взагалі зайве
Как пукин хрюкал. На миру. И смерть красивая...