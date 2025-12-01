Раненый оккупант убивает себя на поле боя. ВИДЕО
Операторы дронов из подразделения беспилотных комплексов "Морок" 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады "довели" до самоубийства оккупанта на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что застрелиться из собственного оружия оккупант решил после двух атак украинских воинов.
"Убить врага - это ремесло, а вот заставить его самоликвидироваться - это искусство. Рубрику "Последний поцелуй Путина" пополняют своими кадрами бомбардировщики подразделения беспилотных комплексов "Морок" 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+4 Сергій Малецький
показать весь комментарий01.12.2025 10:17 Ответить Ссылка
+4 Luk Viktor
показать весь комментарий01.12.2025 14:03 Ответить Ссылка
+2 Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий01.12.2025 10:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
А якщо другого дрона - то тупий!
Хоча, якщо пішло на "СВО", то про наявність мізків в нього в голові говорити взагалі зайве
Как пукин хрюкал. На миру. И смерть красивая...