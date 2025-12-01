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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Раненый оккупант убивает себя на поле боя. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения беспилотных комплексов "Морок" 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады "довели" до самоубийства оккупанта на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что застрелиться из собственного оружия оккупант решил после двух атак украинских воинов. 

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"Убить врага - это ремесло, а вот заставить его самоликвидироваться - это искусство. Рубрику "Последний поцелуй Путина" пополняют своими кадрами бомбардировщики подразделения беспилотных комплексов "Морок" 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (23053) самоубийство (1037)
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Топ комментарии
+4
Міг-би і раніше так зробити .
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01.12.2025 10:17 Ответить
+4
Якщо воно це не зробило при підльоті першого дрона - то глухий!
А якщо другого дрона - то тупий!
Хоча, якщо пішло на "СВО", то про наявність мізків в нього в голові говорити взагалі зайве
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01.12.2025 14:03 Ответить
+2
Ещё на расее
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01.12.2025 10:33 Ответить
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01.12.2025 10:06 Ответить
КОМУ? І ДЛЯ ЧОГО? Судячи з усього, його порвало так, що він просто свої муки перервав... Замість лежать, від болю корчиться та кров"ю стікать, "паставил точку"...
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01.12.2025 12:00 Ответить
Міг-би і раніше так зробити .
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01.12.2025 10:17 Ответить
Ещё на расее
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01.12.2025 10:33 Ответить
Природній кінець ********** в природі! Санкції в дії!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
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01.12.2025 10:21 Ответить
Цікаво, що він там намагався розгледіти перед пострілом? Невже положення перемикача "одиночно - черга"?
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01.12.2025 10:27 Ответить
Зняв із запобіжника.
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01.12.2025 13:29 Ответить
Якщо воно це не зробило при підльоті першого дрона - то глухий!
А якщо другого дрона - то тупий!
Хоча, якщо пішло на "СВО", то про наявність мізків в нього в голові говорити взагалі зайве
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01.12.2025 14:03 Ответить
А в мухосранске не могло это существо .... на площади Ленина...
Как пукин хрюкал. На миру. И смерть красивая...
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01.12.2025 19:20 Ответить
у юрбу сво1х)
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01.12.2025 23:30 Ответить
 
 