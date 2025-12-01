Раненый оккупант убивает себя на поле боя. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения беспилотных комплексов "Морок" 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады "довели" до самоубийства оккупанта на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что застрелиться из собственного оружия оккупант решил после двух атак украинских воинов.

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"Убить врага - это ремесло, а вот заставить его самоликвидироваться - это искусство. Рубрику "Последний поцелуй Путина" пополняют своими кадрами бомбардировщики подразделения беспилотных комплексов "Морок" 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

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