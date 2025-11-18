Двое "трехсотых" оккупантов укорачивают себе жизнь на поле боя выстрелами из автомата. ВИДЕО 18+
В Донецкой области двое российских оккупантов решили сократить себе жизнь после того, как получили ранения во время неудачной атаки на украинские позиции.
Самоликвидация под давлением обстоятельств
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент зафиксировали операторы украинских беспилотников. На видео видно, как двое раненых россиян, не дождавшись эвакуации и понимая бесперспективность своего положения, делают себе смертельные выстрелы в голову из стрелкового оружия.
Очередное доказательство уровня морального состояния российской армии
Эпизод демонстрирует критический уровень деморализации российских подразделений, недостаток медицинской поддержки и полное отсутствие эвакуационных возможностей на передовой.
Украинские подразделения продолжают фиксировать подобные случаи
По словам украинских военных, случаи самоликвидации российских штурмовых групп после ранений случаются все чаще из-за хаоса в командовании и значительных потерь во время "мясных" штурмов.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
красавци
Чому не дочекалися команди "Плі" ?
Пригожин йому щоночі сниться, як в Ростові балакав з йолопами лампсними!?!? Потім ще сниться падіння збитого ІЛ-20 на московії ….
Епізод демонструє критичний рівень деморалізації російських підрозділів, нестачу медичної підтримки та повну відсутність евакуаційних можливостей на передовій.
Доведеться пояснювати, щоб рожеві окуляри збити. Спробую коротко.
Ця поведінка - природний наслідок так званої "східної ментальності", яка характеризується повною зневагою до пересічного життя. Якщо ти не маєш статусу (звідси бажання русні, та й всіх азіатів - захоплювати, домінувати, бути причетними до еліти), ти - лише ресурс, і цінність твоя - лише ресурсна.
Отримуючи поранення, руслік розуміє, що втратив останнє виправдання свого існування - цінність як ресурсу. Тепер він, скалічений, не потрібен ані державі, ані оточуючим, ані родичам, і тому в результаті не потрібен сам собі.
Залишається лише два шляхи до смерті: повільно згнити живцем, як людське сміття, або - ось так.
Ніякої "дізморалі". Просто інша система цінностей.
Давні єгиптяни взагалі вважали, що коротке земне життя дане тільки для того, щоб підготуватись до вічного життя у потойбіччі.