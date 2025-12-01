Замглавы киберполиции Криволапов живет в элитной квартире за $500 тыс., за которую платит брату-россиянину, - Bihus.Info. ВИДЕО
Заместитель главы Департамента киберполиции Владимир Криволапов проживает в элитной квартире в Киеве, которую приобрел его брат-россиянин. Еще одно жилье рядом купила мать правоохранителя, которая осталась на временно оккупированных россиянами территориях вместе с отцом, который поддерживает войну против Украины в соцсетях.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
Пришел на должность в 2023 году
Владимир Криволапов пришел на должность заместителя в киберполицию в 2023 году.
Ранее он работал в Департаменте защиты экономики Нацполиции, а также в Государственном бюро расследований, конкурс в которое СМИ называли непрозрачным и таким, где победители были определены заранее.
Проживает в квартире брата-россиянина
С 2018 года Криволапов декларирует проживание в квартире в ЖК Французский квартал.
"Криволаповы проживают в квартире площадью 140 квадратных метров. Такое жилье сейчас стоит почти 23 миллиона гривен", - говорится в расследовании.
Эту квартиру арендует его бывшая жена, а ныне сожительница, Наталья Криволапова.
Владельцем этого жилья является брат киберполицейского Сергей Криволапов.
Сергей Криволапов указан в декларации как "иностранный гражданин". Журналисты выяснили, что мужчина проживает в Иркутской области России, имеет российский паспорт и идентификационный код.
В ответе на запрос журналистов Криволапов сообщил, что брат переехал в Россию еще в 2001 году, но в 2017-м внезапно решил инвестировать деньги в киевскую недвижимость:
"Понимая состояние моих семейных дел, и после нашего предыдущего с ним общения, решил инвестировать свои собственные денежные средства в новостройку Киева, с целью помощи брату и получения прибыли от перепродажи указанного имущества в будущем", - говорится в ответе чиновника.
Расследователи отмечают, что за 8 лет брат почему-то так и не взялся за продажу актива, в который инвестировал. При этом сам Криволапов утверждает, что после начала полномасштабного вторжения не общается с братом и единственной названной причиной является желание "не подвергать брата опасности со стороны спецслужб РФ".
Несмотря на это, Наталья Криволапова продолжает арендовать квартиру российского родственника, отмечают расследователи.
О способе, которым семья полицейского могла бы платить деньги гражданину России за аренду, Криволапов в ответе на запрос не сообщил.
Еще одну квартиру рядом приобрела мать правоохранителя
В 2020 году еще одну квартиру во "Французском квартале" площадью более 100 кв. м приобрела мать правоохранителя.
На тот момент жилье не могло стоить менее 7 миллионов гривен, а доходов родителей для покупки такой недвижимости, по данным журналистов, не хватало.
Впрочем, даже несмотря на эту покупку, в 2022 году родители решили остаться на временно оккупированной россиянами территории, куда приехали незадолго до начала полномасштабного вторжения.
"При этом отец киберполицейского следит за пророссийскими и явно пропагандистскими сообществами в соцсети "Вконтакте", поддерживая проведение так называемой "СВО", - отмечают журналисты.
Bihus.Info предполагают, что эти обстоятельства могут нести существенные риски для безопасности той сферы, которой в Киберполиции занимается Криволапов, ведь пребывание семьи украинского правоохранителя в России и на оккупированной ею территории создает потенциальные рычаги влияния на него.
"Что мы имеем - есть брат-россиянин, который пустил киберполицейского пожить в свою дорогую квартиру на Печерске, родители сейчас находятся на оккупированной территории. Согласитесь, это очень весомый рычаг влияния на топ-киберполицейского, который работает в правоохранительном органе, имеющем доступ, в частности, к украинским государственным порталам, реестрам и базам данных", - добавляют журналисты.
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Цибулько & Чорновіл: Єрмак ГОТУЄ ВИКРИТТЯ | ЖАБОГАДЮКІНГ від Коломойського| ФБР ЧЕКАЄ на всіх
усі карти розкладають Тарас Чорновіл та Цибулько - вірити не вірити справа наша ,але щось дуже все схоже що так! Бо занадто Чорновіл знає РИГІВ ...
А Татаров - це люстрований РИГОчорт, катрого вовка розлюстрував за павеленієм сєрца вєрующєва в ********** ПАЛАЧКІ . Буратіна знає, він з високих сцен антимайданів РИГОВЛАДИ бачив справжню картину Революції Гідності й обіржав її своїм блювотним гумором за текстами Шефірів та Тамбовскава Волка
Раніше, навіть прибиральниць місяцями до десятого коліна перевіряли в такі органи.
P.s. Навіть батьки "Головнокомандувача" живуть в рф і нікого це не хвилює. Що вже казати про інші посади...
Таке враження, що вищі чини в " наших органах" вирощені в одному розпліднику моральних уродів!...
Є хоча би один, який не тирить і має хоча би зачатки совісті!...
Не буду я зневажити бідноту як це робить Світлик.
Як у федорова, що вже відчуває себе богом.
Пам'ятаєте як Василь Малюк спіймав крота, ще фотка була як він гордо тримав його за горло. Тобто просто зайшов у сусідній кабінет і спіймав. Ну не проводив же він слідчі дії, для цього є інші фахові особи. Якщо б він не спіймав очевидно Бігус його випередив би, як з цим Криволаповым. І впала б тінь на Малюка, але Василь все зробив вчасно і став героєм, для тих хто нічого не розуміє. А хто розуміє, той побачив як злили крота, бо так треба було, щоб врятувати інших кротів та відвернути увагу. Тобто про все домовлено. Ну не просто ж так СБУ-шники ходять на день народження до урки і вечеряють з ним, пам'ятаєте, була новина така і фото з ресторану на Хрещатику.
І все це на четвертому році війни, так?
Тоді Бігуса треба доєднати до НАБУ як слідчий підрозділ. Бо кібер поліцай все зіллє поки вони в спіднім у Єрмака порсаються.
Зеленський співпрацював та співпрацює з ворогом у своєму бізнесі.
Ще тиждень тому країною фактично рулив Єрмак.
Прямо зараз в ОП добре себе почуває та курує силовиків Татаров.
Когось дратує такий відбір кадрів у МВС, прокуратурі, СБУ, судах?
Ну то ось вам пес-Патрон, Білецький і Паліса. Яких ще патріотів вам не вистачає?