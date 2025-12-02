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Новости Видео Уничтожение российской техники Бои на Купянском направлении
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Бойцы бригады НГУ "Кара-Даг" на Купянском направлении уничтожили танк, САУ и средства РЭБ оккупантов. ВИДЕО

Оккупанты продолжают давить "мясными штурмами" на боевые порядки 15-й бригады Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, гвардейцы мужественно держат оборону города, который россияне уже неоднократно "захватывали" в своих отчетах.

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Утилизация живой силы врага здесь продолжается круглосуточно.

В то же время пилотам дронов "Кара-Дага" попадаются важные цели для поражения. В последние дни операторы БПЛА засняли уничтожение танка, САУ и средств РЭБ оккупантов.

Особым сюрпризом для захватчиков стала филигранная работа гвардейцев по подрыву вражеского укрытия изнутри.

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Автор: 

армия РФ (23057) уничтожение (10031) Национальная гвардия (2361) дроны (7368) Харьковская область (2782) Купянский район (753)
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03.12.2025 02:06 Ответить
 
 