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Новини Відео Знищення російської техніки Бої на Куп’янському напрямку
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Бійці бригади НГУ "Кара‑Даг" на Куп’янському напрямку знищили танк, САУ та засоби РЕБ окупантів. ВIДЕО

Окупанти продовжують тиснути "м’ясними штурмами" на бойові порядки 15‑ї бригади Національної гвардії України "Кара‑Даг" на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, гвардійці мужньо тримають оборону міста, яке росіяни вже неодноразово "захоплювали" у своїх звітах.

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Утилізація живої сили ворога тут триває у цілодобово.

Водночас пілотам дронів "Кара‑Дагу" трапляються важливі цілі для ураження. Останніми днями оператори БпЛА зафільмували знищення танка, САУ та засобів РЕБ окупантів.

Особливим сюрпризом для загарбників стала філігранна робота гвардійців із підриву ворожого укриття зсередини.

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Автор: 

армія рф (21275) знищення (10348) Національна гвардія НГУ (1800) дрони (8440) Харківська область (2835) Куп’янський район (752)
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Крим - Наш! Кара-Да - Наші!!!!
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03.12.2025 02:06 Відповісти
 
 