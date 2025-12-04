Африканец среди ликвидированных: операторы ССО уничтожили группу врага в Донецкой области. ВИДЕО

Операторы 8 полка ССО уничтожили вражескую группу в Яровой на Донетчине, ликвидировав трех российских военных, среди которых — боевик-африканец с позывным Малик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ССО в телеграме.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разведгруппа врага пыталась обнаружить украинские позиции, но была остановлена ССО

Противник, пользуясь сложными погодными условиями, просочился в населенный пункт Яровая в Донецкой области. Целью врага была разведка огневых позиций и позиций экипажей БПЛА.

Россияне взяли в плен местного жителя, пытали его и заставляли сотрудничать. Когда он выполнял очередное поручение от врага, его перехватили операторы ССО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тактическая группа 3-го полка ССО провела зачистку промышленного объекта на Покровском направлении. ВИДЕО

Спецназовцы захватили трофеи и уничтожили угрозу в несколькоминутном бою

После быстрого опроса группа совершила налет. Две подгруппы провели доразведку здания, где скрывался противник. Завязался бой, который длился несколько минут.

Вследствие успешно выполненного задания уничтожены трое военнослужащих РФ. Один из них оказался африканцем с позывным Малик. Захвачены документы, оружие и радиостанции.

Смотрите также: Бойцы ССО уничтожили российского диверсанта и взяли двух оккупантов в плен во время спецоперации. ВИДЕО