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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
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Африканец среди ликвидированных: операторы ССО уничтожили группу врага в Донецкой области. ВИДЕО

Операторы 8 полка ССО уничтожили вражескую группу в Яровой на Донетчине, ликвидировав трех российских военных, среди которых — боевик-африканец с позывным Малик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ССО в телеграме.

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Разведгруппа врага пыталась обнаружить украинские позиции, но была остановлена ССО

Противник, пользуясь сложными погодными условиями, просочился в населенный пункт Яровая в Донецкой области. Целью врага была разведка огневых позиций и позиций экипажей БПЛА.

Россияне взяли в плен местного жителя, пытали его и заставляли сотрудничать. Когда он выполнял очередное поручение от врага, его перехватили операторы ССО.

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Спецназовцы захватили трофеи и уничтожили угрозу в несколькоминутном бою

После быстрого опроса группа совершила налет. Две подгруппы провели доразведку здания, где скрывался противник. Завязался бой, который длился несколько минут.

Вследствие успешно выполненного задания уничтожены трое военнослужащих РФ. Один из них оказался африканцем с позывным Малик. Захвачены документы, оружие и радиостанции.

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Автор: 

Донецкая область (12461) ССО (716) Краматорский район (1264) Яровая (27)
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Топ комментарии
+15
Гарна робота-ССО України черговий респект...
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04.12.2025 19:47 Ответить
+8
В кацапів немає душі. Їхню темну сутність чорти в пеклі розчиняють в гарячій смолі.
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04.12.2025 20:17 Ответить
+4
це не з тих привезених зелею дороги будувати ?
і щоб за нього на виборах проголосував.... десь ще індуси мають бути
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04.12.2025 19:51 Ответить
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Гарна робота-ССО України черговий респект...
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04.12.2025 19:47 Ответить
це не з тих привезених зелею дороги будувати ?
і щоб за нього на виборах проголосував.... десь ще індуси мають бути
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04.12.2025 19:51 Ответить
Африканцю повезло більше - після смерті його душа повернеться в Африку, до священного дерева...
Кацапам гірше - їх душа відродиться знову в Росії... І знову піде умирать "во славу Рассии"...
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04.12.2025 20:00 Ответить
В кацапів немає душі. Їхню темну сутність чорти в пеклі розчиняють в гарячій смолі.
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04.12.2025 20:17 Ответить
І що тепер скажуть захисники тварин?
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04.12.2025 20:29 Ответить
Африканець хотів закосити під обгорілого бурята - але із ССО такі жарти не проходять!
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04.12.2025 20:40 Ответить
Пушкєна онук? Тепер ангіна нєкаму сочініть....
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04.12.2025 21:13 Ответить
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05.12.2025 01:37 Ответить
Найбільше чого бажаю, синочки, щоб ви всі повернулися додому живі та здорові!
Слава Героїчним Силам Оборони України!
Люта смерть московитським виродкам із корінням та насінням!❤️🖤💙💛
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04.12.2025 22:36 Ответить
- О, эфиоп!
- Я русский!
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05.12.2025 00:20 Ответить
проф1 - чьотк1..!!))
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05.12.2025 01:39 Ответить
респект👍👍👍🇬🇪🇺🇦
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06.12.2025 12:44 Ответить
 
 