Африканець серед ліквідованих: оператори ССО знищили групу ворога на Донеччині. ВIДЕО

Оператори 8 полку ССО знищили ворожу групу в Яровій на Донеччині, ліквідувавши трьох російських військових, серед яких — бойовик-африканець із позивним Малік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис ССО в телеграмі.

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Розвідгрупа ворога намагалася виявити українські позиції, але була зупинена ССО

Противник, користуючись складними погодними умовами, просочився до населеного пункту Ярова на Донеччині. Метою ворога була розвідка вогневих позицій та позицій екіпажів БпЛА.

Росіяни взяли в полон місцевого жителя, катували його та змушували до співпраці. Коли він виконував чергове доручення від ворога, його перехопили оператори ССО.

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Після швидкого опитування, група здійснила наліт. Дві підгрупи провели дорозвідку будівлі, де переховувався противник. Зав’язався бій, що тривав кілька хвилин.

У результаті успішно виконаного завдання знищено трьох військовослужбовців рф. Один із них виявився африканцем із позивним Малік. Захоплено документи, зброю та радіостанції.

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