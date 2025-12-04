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Африканець серед ліквідованих: оператори ССО знищили групу ворога на Донеччині. ВIДЕО

Оператори 8 полку ССО знищили ворожу групу в Яровій на Донеччині, ліквідувавши трьох російських військових, серед яких — бойовик-африканець із позивним Малік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис ССО в телеграмі.

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Розвідгрупа ворога намагалася виявити українські позиції, але була зупинена ССО

Противник, користуючись складними погодними умовами, просочився до населеного пункту Ярова на Донеччині. Метою ворога була розвідка вогневих позицій та позицій екіпажів БпЛА.

Росіяни взяли в полон місцевого жителя, катували його та змушували до співпраці. Коли він виконував чергове доручення від ворога, його перехопили оператори ССО.

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Спецпризначенці захопили трофеї та знищили загрозу в кількахвилинному бою

Після швидкого опитування, група здійснила наліт. Дві підгрупи провели дорозвідку будівлі, де переховувався противник. Зав’язався бій, що тривав кілька хвилин.

У результаті успішно виконаного завдання знищено трьох військовослужбовців рф. Один із них виявився африканцем із позивним Малік. Захоплено документи, зброю та радіостанції.

Також дивіться: Бійці ССО знищили російського диверсанта та взяли двох окупантів у полон під час спецоперації. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11341) ССО Сили спеціальних операцій (712) Краматорський район (1278) Ярова (27)
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Топ коментарі
+15
Гарна робота-ССО України черговий респект...
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04.12.2025 19:47 Відповісти
+8
В кацапів немає душі. Їхню темну сутність чорти в пеклі розчиняють в гарячій смолі.
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04.12.2025 20:17 Відповісти
+4
це не з тих привезених зелею дороги будувати ?
і щоб за нього на виборах проголосував.... десь ще індуси мають бути
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04.12.2025 19:51 Відповісти
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Гарна робота-ССО України черговий респект...
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04.12.2025 19:47 Відповісти
це не з тих привезених зелею дороги будувати ?
і щоб за нього на виборах проголосував.... десь ще індуси мають бути
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04.12.2025 19:51 Відповісти
Африканцю повезло більше - після смерті його душа повернеться в Африку, до священного дерева...
Кацапам гірше - їх душа відродиться знову в Росії... І знову піде умирать "во славу Рассии"...
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04.12.2025 20:00 Відповісти
В кацапів немає душі. Їхню темну сутність чорти в пеклі розчиняють в гарячій смолі.
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04.12.2025 20:17 Відповісти
І що тепер скажуть захисники тварин?
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04.12.2025 20:29 Відповісти
Африканець хотів закосити під обгорілого бурята - але із ССО такі жарти не проходять!
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04.12.2025 20:40 Відповісти
Пушкєна онук? Тепер ангіна нєкаму сочініть....
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04.12.2025 21:13 Відповісти
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05.12.2025 01:37 Відповісти
Найбільше чого бажаю, синочки, щоб ви всі повернулися додому живі та здорові!
Слава Героїчним Силам Оборони України!
Люта смерть московитським виродкам із корінням та насінням!❤️🖤💙💛
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04.12.2025 22:36 Відповісти
- О, эфиоп!
- Я русский!
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05.12.2025 00:20 Відповісти
проф1 - чьотк1..!!))
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05.12.2025 01:39 Відповісти
респект👍👍👍🇬🇪🇺🇦
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06.12.2025 12:44 Відповісти
 
 