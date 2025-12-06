Спецназ "Крыльев ОМЕГИ" превратил ББМ оккупантов в куски металла. ВИДЕО

Спецназовцы отдельного отряда "Крылья Омеги" поразили ударными беспилотниками вражескую технику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого вылета бойцы нанесли удар по боевой машине захватчиков, которая стояла среди открытой местности.

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По словам военных, один экипаж поймал цель, второй - попал первым FPV-дроном, чтобы у врага не осталось шансов на побег, а третий удар за кадром превратил ББМ в куски металла в огне.

Кадры своей работы украинские защитники обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

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