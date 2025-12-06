Спецпризначенці "Крил ОМЕГИ" перетворили ББМ окупантів на друзки металу. ВIДЕО

Спецпризначенці окремого загону "Крила Омеги" уразили ударними безпілотниками ворожу техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового вильоту бійці завдали удару по бойовій машині загарбників, що стояла серед відкритої місцевості.

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За словами військових, один екіпаж вполював ціль, другий - влучив першим FPV‑дроном, щоб ворогу не залишилося шансів на втечу, а третій удар за кадром перетворив ББМ на друзки металу у вогні.

Кадри своєї роботи українські захисники оприлюднили у своєму офіційному телеграм‑каналі.

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