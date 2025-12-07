Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и семьям погибших героев. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на получение квартир воинам Сил обороны и безопасности, которым присвоено звание Герой Украины, и семьям погибших героев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.
"Продолжаем традицию украинской государственной благодарности – благодарности тем, чья смелость меняет историю и делает это ради Украины. Вручил сертификаты на получение квартир воинам Сил обороны и безопасности, которым присвоено звание Герой Украины, и семьям погибших героев", – говорится в сообщении.
Также Зеленский отметил героизм украинских защитников и защитниц.
"Украина не сохранилась бы, если бы не было такого героизма, который проявляют наши люди – наши воины, наши защитники и защитницы. И символично, что "Золотые Звезды" для наших героев означают не только наше украинское уважение, не только нашу благодарность, но и то, что у каждого украинского героя, у каждой семьи украинского героя точно будет свой дом здесь, в Украине.
И я благодарю всех, кто помогает, каждого, кто поддерживает вас – ваши семьи, наших героев. И обязательно помним всех, кто сражался за украинскую государственность и отдал свою жизнь в бою, чтобы Украина могла жить", - подчеркнул Зеленский.
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Ти там йо🤬бу дав Володя?
Військові на 2/3 забезпечують себе самі всім необхідним.
Ти не робиш нікуя, тільки возиш сраку по світу і записуєш відосики!
Браковані міни, відсирівші порохові заряди до мінометів, браковані дрони.
Міндіч з Умєровим, хотіли підсунути ЗСУ китайські бронежилети, як Ізраїльські.
Твої менеджери Вова, кубометрами крадуть гроші призначені для оборони України.
Тому не мели дурниць, дволикий хрипатий піарас!!!