Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих героїв. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир воїнам Сил оборони та безпеки, яким присвоєно звання Герой України, та родинам загиблих героїв.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.
"Продовжуємо традицію української державної вдячності – вдячності тим, чия сміливість змінює історію й робить це заради України. Вручив сертифікати на отримання квартир воїнам Сил оборони та безпеки, яким присвоєно звання Герой України, та родинам загиблих героїв", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський відзначив героїзм українських захисників і захисниць.
"Україна не збереглась би, якби не було такого героїзму, який проявляють наші люди – наші воїни, наші захисники й захисниці. І символічно, що "Золоті Зірки" для наших героїв означають не тільки нашу українську шану, не тільки нашу вдячність, але й те, що у кожного українського героя, у кожної родини українського героя точно буде свій дім тут, в Україні.
І я дякую всім, хто допомагає, кожному, хто підтримує вас – ваші родини, наших героїв. І обов’язково пам’ятаємо всіх, хто бився заради української державності й віддав своє життя в бою, щоб Україна могла жити", - наголосив Зеленський
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Ти там йо🤬бу дав Володя?
Військові на 2/3 забезпечують себе самі всім необхідним.
Ти не робиш нікуя, тільки возиш сраку по світу і записуєш відосики!
Браковані міни, відсирівші порохові заряди до мінометів, браковані дрони.
Міндіч з Умєровим, хотіли підсунути ЗСУ китайські бронежилети, як Ізраїльські.
Твої менеджери Вова, кубометрами крадуть гроші призначені для оборони України.
Тому не мели дурниць, дволикий хрипатий піарас!!!