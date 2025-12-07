УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14127 відвідувачів онлайн
Новини Відео Відзначення нагородами військових ЗСУ
1 685 23

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих героїв. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир воїнам Сил оборони та безпеки, яким присвоєно звання Герой України, та родинам загиблих героїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Продовжуємо традицію української державної вдячності – вдячності тим, чия сміливість змінює історію й робить це заради України. Вручив сертифікати на отримання квартир воїнам Сил оборони та безпеки, яким присвоєно звання Герой України, та родинам загиблих героїв", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський відзначив державними нагородами 162 військовослужбовців, 72 з них – посмертно

Також Зеленський відзначив героїзм українських захисників і захисниць.

"Україна не збереглась би, якби не було такого героїзму, який проявляють наші люди – наші воїни, наші захисники й захисниці. І символічно, що "Золоті Зірки" для наших героїв означають не тільки нашу українську шану, не тільки нашу вдячність, але й те, що у кожного українського героя, у кожної родини українського героя точно буде свій дім тут, в Україні.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України бойовому медику Сергію Тищенку, який безперервно провів на позиції 471 день

І я дякую всім, хто допомагає, кожному, хто підтримує вас – ваші родини, наших героїв. І обов’язково пам’ятаємо всіх, хто бився заради української державності й віддав своє життя в бою, щоб Україна могла жити", - наголосив Зеленський

Автор: 

Герой України (379) Зеленський Володимир (28099)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Він сам їх побудував чи виділив власні кошти. чи може друзі міндічі скинулись? Типовий піарник-паразит!
показати весь коментар
07.12.2025 14:17 Відповісти
+11
*****, при Порохе отримання квартир війстковими було поставлено майже на потік. А тут піар на крові та двушечка на москву на потоці.
показати весь коментар
07.12.2025 14:14 Відповісти
+8
Продовжуємо традицію української державної вдячності???🤨

Ти там йо🤬бу дав Володя?
Військові на 2/3 забезпечують себе самі всім необхідним.
Ти не робиш нікуя, тільки возиш сраку по світу і записуєш відосики!
Браковані міни, відсирівші порохові заряди до мінометів, браковані дрони.
Міндіч з Умєровим, хотіли підсунути ЗСУ китайські бронежилети, як Ізраїльські.
Твої менеджери Вова, кубометрами крадуть гроші призначені для оборони України.
Тому не мели дурниць, дволикий хрипатий піарас!!!
показати весь коментар
07.12.2025 14:37 Відповісти

Завантаження...

 
 