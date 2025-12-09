Силы обороны Юга сбили 13 вражеских БПЛА: уничтожены дроны "Молния" и "Supercam". ВИДЕО
Силы обороны Юга сообщили об успешном уничтожении очередной группы российских беспилотников, которые пытались вести разведку и атаковать украинские позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в небе над южным направлением было сбито 13 вражеских БПЛА.
Результаты работы ПВО:
-
12 дронов типа "Молния"
-
1 беспилотник Supercam
Украинские подразделения продолжают эффективно противодействовать российским воздушным средствам, затрудняя врагу возможность разведки и корректировки огня.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль