Силы обороны Юга сбили 13 вражеских БПЛА: уничтожены дроны "Молния" и "Supercam". ВИДЕО

Силы обороны Юга сообщили об успешном уничтожении очередной группы российских беспилотников, которые пытались вести разведку и атаковать украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в небе над южным направлением было сбито 13 вражеских БПЛА.

Результаты работы ПВО:

12 дронов типа "Молния"

1 беспилотник Supercam

Украинские подразделения продолжают эффективно противодействовать российским воздушным средствам, затрудняя врагу возможность разведки и корректировки огня.

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