Сили оборони Півдня збили 13 ворожих БПЛА: знищені дрони "Молнія" та "Supercam". ВIДЕО
Сили оборони Півдня повідомили про успішне знищення чергової групи російських безпілотників, які намагалися вести розвідку та атакувати українські позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у небі над південним напрямком було збито 13 ворожих БПЛА.
Результати роботи ППО:
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12 дронів типу "Молнія"
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1 безпілотник Supercam
Українські підрозділи продовжують ефективно протидіяти російським повітряним засобам, ускладнюючи ворогу можливість розвідки та коригування вогню.
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