Сили оборони Півдня збили 13 ворожих БПЛА: знищені дрони "Молнія" та "Supercam". ВIДЕО

Сили оборони Півдня повідомили про успішне знищення чергової групи російських безпілотників, які намагалися вести розвідку та атакувати українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у небі над південним напрямком було збито 13 ворожих БПЛА.

Результати роботи ППО:

12 дронів типу "Молнія"

1 безпілотник Supercam

Українські підрозділи продовжують ефективно протидіяти російським повітряним засобам, ускладнюючи ворогу можливість розвідки та коригування вогню.

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