Оккупант лишился головы после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

На одном из участков фронта операторы украинского ударного дрона осуществили точное попадание по российскому оккупанту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с ликвидацией россиянина опубликовано в соцсетях. На записи видно, что после атаки беспилотника оккупант потерял голову.

"Камни с неба в виде прямого попадания по российскому оккупанту! Хедшот на 5 звезд из 5 в исполнении украинских пилотов", - отмечается в комментарии к видео.

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