Оккупант лишился головы после сброса с украинского дрона. ВИДЕО
На одном из участков фронта операторы украинского ударного дрона осуществили точное попадание по российскому оккупанту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с ликвидацией россиянина опубликовано в соцсетях. На записи видно, что после атаки беспилотника оккупант потерял голову.
"Камни с неба в виде прямого попадания по российскому оккупанту! Хедшот на 5 звезд из 5 в исполнении украинских пилотов", - отмечается в комментарии к видео.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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