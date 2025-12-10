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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант лишился головы после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

На одном из участков фронта операторы украинского ударного дрона осуществили точное попадание по российскому оккупанту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с ликвидацией россиянина опубликовано в соцсетях. На записи видно, что после атаки беспилотника оккупант потерял голову.

"Камни с неба в виде прямого попадания по российскому оккупанту! Хедшот на 5 звезд из 5 в исполнении украинских пилотов", - отмечается в комментарии к видео.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (24308) уничтожение (10864) дроны (8260)
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Топ комментарии
+8
Як можна втратити те, чого не було.
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10.12.2025 13:23 Ответить
+8
з голоду тепер помре.
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10.12.2025 13:52 Ответить
+6
голови вже не було, ще коли пішов на війну, а це просто отвір для їжі розхерячили
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10.12.2025 14:02 Ответить

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