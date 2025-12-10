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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Окупант втратив голову після скиду з українського дрона. ВIДЕО

На одній із ділянок фронту оператори українського ударного дрона здійснили точне влучання по російському окупанту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ліквідацією росіянина опубліковане у соцмережах. На записі видно, що після атаки безпілотника окупант втратив голову.

"Каміння з неба у вигляді прямого влучання по російському окупанту! Хедшот на 5 зірок з 5-ти у виконанні українських пілотів", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Спецпризначенці НГУ "Спартан" ліквідували 5 окупантів дронами на Покровському напрямку. ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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армія рф (22455) знищення (11177) дрони (8982)
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Топ коментарі
+8
Як можна втратити те, чого не було.
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10.12.2025 13:23 Відповісти
+8
з голоду тепер помре.
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10.12.2025 13:52 Відповісти
+6
голови вже не було, ще коли пішов на війну, а це просто отвір для їжі розхерячили
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10.12.2025 14:02 Відповісти

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