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Окупант втратив голову після скиду з українського дрона. ВIДЕО
На одній із ділянок фронту оператори українського ударного дрона здійснили точне влучання по російському окупанту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ліквідацією росіянина опубліковане у соцмережах. На записі видно, що після атаки безпілотника окупант втратив голову.
"Каміння з неба у вигляді прямого влучання по російському окупанту! Хедшот на 5 зірок з 5-ти у виконанні українських пілотів", - зазначається у коментарі до відео.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+8 Мирон Боднар
показати весь коментар10.12.2025 13:23 Відповісти Посилання
+8 Fjall_Raven
показати весь коментар10.12.2025 13:52 Відповісти Посилання
+6 Diesel_Sasha
показати весь коментар10.12.2025 14:02 Відповісти Посилання
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