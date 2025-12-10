Окупант втратив голову після скиду з українського дрона. ВIДЕО

На одній із ділянок фронту оператори українського ударного дрона здійснили точне влучання по російському окупанту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ліквідацією росіянина опубліковане у соцмережах. На записі видно, що після атаки безпілотника окупант втратив голову.

"Каміння з неба у вигляді прямого влучання по російському окупанту! Хедшот на 5 зірок з 5-ти у виконанні українських пілотів", - зазначається у коментарі до відео.

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