225-й ОШП показал кадры освобождения пяти сел на Днепропетровщине. ВИДЕО
Воины 3-го штурмового батальона 225 отдельного штурмового полка показали кадры освобождения пяти сел в Синельниковском районе Днепропетровской области – Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное.
Об этом сообщили в пресс-центре 225-го ОШП, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Операция по освобождению населенных пунктов продолжалась осенью 2025 года более 100 суток при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса. Все это время воины 3-го штурмового батальона 225-го ОШП находились на позициях и выполняли контратакующие действия. Это уникальный случай, когда подразделение в течение более 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед", - говорится в сообщении.
Бойцы награждены
Также отмечается, что все бойцы, принимавшие участие в этой операции, представлены к государственным наградам.
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і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
важка праця і правда війни.
на вас тримається спротив України.
на вас надія, що Україна збережеться як Держава.
Героям Слава !
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