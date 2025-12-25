225-й ОШП показал кадры освобождения пяти сел на Днепропетровщине. ВИДЕО

Воины 3-го штурмового батальона 225 отдельного штурмового полка показали кадры освобождения пяти сел в Синельниковском районе Днепропетровской области – Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное.

Об этом сообщили в пресс-центре 225-го ОШП, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Операция по освобождению населенных пунктов продолжалась осенью 2025 года более 100 суток при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса. Все это время воины 3-го штурмового батальона 225-го ОШП находились на позициях и выполняли контратакующие действия. Это уникальный случай, когда подразделение в течение более 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед", - говорится в сообщении.

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Бойцы награждены

Также отмечается, что все бойцы, принимавшие участие в этой операции, представлены к государственным наградам.