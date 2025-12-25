225 ОШП показав кадри визволення п’яти сіл на Дніпропетровщині. ВIДЕО
Воїни 3-го штурмового батальйону 225 окремого штурмового полку показали кадри звільнення п’яти сіл у Синельниківському районі Дніпропетровської області – Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше та Вороне.
Про це повідомили у пресцентрі 225 ОШП, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Операція зі звільнення населених пунктів тривала восени 2025 року понад 100 діб за підтримки бійців 20-го армійського корпусу. Увесь цей час воїни 3-го штурмового батальйону 225-го ОШП перебували на позиціях і виконували контратакувальні дії. Це унікальний випадок, коли підрозділ упродовж більш ніж 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед", - йдеться у повідомленні .
Бійців нагороджено
Також зазначається, що всі бійці, які брали участь у цій операції, представлені до державних нагород.
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і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
важка праця і правда війни.
на вас тримається спротив України.
на вас надія, що Україна збережеться як Держава.
Героям Слава !
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