225 ОШП показав кадри визволення п’яти сіл на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Воїни 3-го штурмового батальйону 225 окремого штурмового полку показали кадри звільнення п’яти сіл у Синельниківському районі Дніпропетровської області – Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше та Вороне.

Про це повідомили у пресцентрі 225 ОШП, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Операція зі звільнення населених пунктів тривала восени 2025 року понад 100 діб за підтримки бійців 20-го армійського корпусу. Увесь цей час воїни 3-го штурмового батальйону 225-го ОШП перебували на позиціях і виконували контратакувальні дії. Це унікальний випадок, коли підрозділ упродовж більш ніж 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед", - йдеться у повідомленні .

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Бійців нагороджено

Також зазначається, що всі бійці, які брали участь у цій операції, представлені до державних нагород.