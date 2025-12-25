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Новини Відео Деокупація населених пунктів
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225 ОШП показав кадри визволення п’яти сіл на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Воїни 3-го штурмового батальйону 225 окремого штурмового полку показали кадри звільнення п’яти сіл у Синельниківському районі Дніпропетровської області – Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше та Вороне.

Про це повідомили у пресцентрі 225 ОШП, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Операція зі звільнення населених пунктів тривала восени 2025 року понад 100 діб за підтримки бійців 20-го армійського корпусу. Увесь цей час воїни 3-го штурмового батальйону 225-го ОШП перебували на позиціях і виконували контратакувальні дії. Це унікальний випадок, коли підрозділ упродовж більш ніж 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед", - йдеться у повідомленні .

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Бійців нагороджено

Також зазначається, що всі бійці, які брали участь у цій операції, представлені до державних нагород.

Автор: 

визволення (567) Дніпропетровська область (5239) Синельниківський район (590) Хороше (3) Вороне (3) Новоселівка (5) Орестопіль (2) Соснівка (4) 225-й окремий штурмовий полк (60)
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Топ коментарі
+21
Всім бійцям щира подяка за службу
і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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25.12.2025 18:03 Відповісти
+13
брудні, зарослі бородами та вусами втомлені дядьки-піхотинці.... Воїни.
важка праця і правда війни.
на вас тримається спротив України.
на вас надія, що Україна збережеться як Держава.

Героям Слава !

.
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25.12.2025 18:18 Відповісти
+11
Дядьки 40-50років!! Де молодь? Зепідар 70 000 випустив за кордон, хлопці, які повинні замінити цих дідів!!
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25.12.2025 18:32 Відповісти

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