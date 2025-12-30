История Тимофея Соловьева: как детское увлечение превратилось в оборонное производство. ВИДЕО

В тринадцать лет он начал создавать собственные летательные аппараты и писать компьютерные программы, а уже в шестнадцать стал частным предпринимателем.

С началом полномасштабной войны Тимофей Соловьев основал и возглавил производство боевых дронов, которые используются для нужд украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Защита".

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Благодаря быстрому развитию бизнеса и вкладу в обороноспособность страны он вошел в список самых молодых предпринимателей украинского рейтинга Forbes.

История Тимофея Соловьева — пример того, как технологические знания, предпринимательское мышление и ответственность могут стать важным фактором в борьбе за безопасность Украины.

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