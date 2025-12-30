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История Тимофея Соловьева: как детское увлечение превратилось в оборонное производство. ВИДЕО

В тринадцать лет он начал создавать собственные летательные аппараты и писать компьютерные программы, а уже в шестнадцать стал частным предпринимателем. 

С началом полномасштабной войны Тимофей Соловьев основал и возглавил производство боевых дронов, которые используются для нужд украинских защитников. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Защита".

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Благодаря быстрому развитию бизнеса и вкладу в обороноспособность страны он вошел в список самых молодых предпринимателей украинского рейтинга Forbes.

История Тимофея Соловьева — пример того, как технологические знания, предпринимательское мышление и ответственность могут стать важным фактором в борьбе за безопасность Украины.

Читайте: С 2026 года ВСУ будут закупать комплектующие для дронов за средства из общего фонда

Автор: 

оборона (5260) производство (631) дроны (7588)
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Топ комментарии
+12
І треба його показати на весь світ? Та ще й під час війни? Де розум? Довгий язик - це теж ворог.
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30.12.2025 19:53 Ответить
+2
Респект!
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30.12.2025 20:23 Ответить
+2
Ха-ха. Человек инкогнито?
По ТСН и Википедии гениальный, молодой, перекуп. Ну и ещё немного шьёт поёт
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30.12.2025 21:49 Ответить

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