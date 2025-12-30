Історія Тимофія Соловйова: як дитяче захоплення перетворилося на оборонне виробництво. ВIДЕО

У тринадцять років він почав створювати власні літальні апарати та писати комп’ютерні програми, а вже у шістнадцять став приватним підприємцем.

З початком повномасштабної війни Тимофій Соловйов заснував і очолив виробництво бойових дронів, які використовуються для потреб українських захисників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому випуску програми "Захист".

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Завдяки швидкому розвитку бізнесу та внеску в обороноздатність країни він увійшов до переліку наймолодших підприємців українського рейтингу Forbes.

Історія Тимофія Соловйова — приклад того, як технологічні знання, підприємницьке мислення та відповідальність можуть стати важливим чинником у боротьбі за безпеку України.

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