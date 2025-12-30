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Історія Тимофія Соловйова: як дитяче захоплення перетворилося на оборонне виробництво. ВIДЕО

У тринадцять років він почав створювати власні літальні апарати та писати комп’ютерні програми, а вже у шістнадцять став приватним підприємцем. 

З початком повномасштабної війни Тимофій Соловйов заснував і очолив виробництво бойових дронів, які використовуються для потреб українських захисників. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому випуску програми "Захист".

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Завдяки швидкому розвитку бізнесу та внеску в обороноздатність країни він увійшов до переліку наймолодших підприємців українського рейтингу Forbes.

Історія Тимофія Соловйова — приклад того, як технологічні знання, підприємницьке мислення та відповідальність можуть стати важливим чинником у боротьбі за безпеку України.

Читайте: З 2026 року ЗСУ закуповуватимуть комплектуючі для дронів за кошти із загального фонду

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оборона (4978) виробництво (2053) дрони (8682)
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Топ коментарі
+12
І треба його показати на весь світ? Та ще й під час війни? Де розум? Довгий язик - це теж ворог.
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30.12.2025 19:53 Відповісти
+2
Респект!
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30.12.2025 20:23 Відповісти
+2
Ха-ха. Человек инкогнито?
По ТСН и Википедии гениальный, молодой, перекуп. Ну и ещё немного шьёт поёт
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30.12.2025 21:49 Відповісти

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