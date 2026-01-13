Взрыв наземного дрона оккупантов с противотанковыми минами: боевая работа бойцов 108-й бригады ТрО. ВИДЕО

Детонация наземного дрона с противотанковыми минами стала результатом попадания украинского беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты 108-й отдельной бригады территориальной обороны поразили наземный роботизированный комплекс на дороге, который вез оккупантам пополнение мин.

Вследствие удара произошла детонация всей взрывчатки вместе с наземным комплексом.

На кадрах видно, что от техники противника не осталось следа.

